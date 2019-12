Gözüne kalem sokmasınlar diye yeni önlem!

T24 - Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, İmralı Adası’ndaki mahkumiyetinin 11’nci yılını geride bıraktı.





Güvenliğin en üst düzeyde tutulduğu İmralı’da, açık görüş sırasında Öcalan'ın gözüne kalem sokulması gibi herhangi bir saldırı olasılığına karşı da görüşme odasında Öcalan ve ziyaretçileri arasındaki mesafe 7 metreye çıkartıldı.



Kenya’da 15 Şubat 1999 günü yakalandıktan sonra getirildiği İmralı Adası’nda yargılanıp ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Abdullah Öcalan adadaki 11’nci yılını doldurdu. Öcalan’ın İmralı’ya getirilmesinden sonra, İmralı’da binalar, asker ve Adalet Bakanlığı’na bağlı görevlilerin kaldığı yapılar eldeng eçirildi, yeni güvenlik sistemleri kuruldu. Son olarak da 5 milyon dolarlık harcama ile Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi yaptırıldı.





4 kilometrelik mavi hat



Öcalan'ın deniz yoluyla kaçırılma ve suikast olasılığına karşı İmralı Adası’nda 4 kilometre uzunluğunda tel örgü çekildi ve 200 kamera ile ‘mavi hat’ adıyla güvenlik sistemi oluşturuldu. Geceyi gündüze çeviren 24 saat kontrol altında tutulan bu hatta konan güvercinler bile alarmların çalmasına neden oluyor.



Abdullah Öcalan’ın nakledildiği cezaevinde çarşamba günleri avukatları ile yaptığı görüşme odası da yeniden düzenlendi. Bakanlık, görüşme odasında Öcalan’ın gözüne kalem sokma gibi saldırı ihtimalini değerlendirerek, aradaki mesafeyi 7 metreye çıkartan yeni bir düzenleme yaptı. Yeni düzenleme ile Öcalan ile avukatları uzak mesafede karşılıklı olarak yüksek sesle konuşuyor.





12 kez hücre cezası aldı



Öcalan’ın 11 yılını geride bıraktığı İmralı’da görevlilere zorluk çıkarmadığı, istenilenleri yerine getirdiği, infaz koruma memurlarını yanına çağırmak için cezaevinin çelik kapısına bile, kimsenin rahatsız olmaması için yavaş vurduğu, ancak avukatlarıyla her hafta yaptığı görüşmelerde ise çok sert olduğu belirtildi.



Öcalan'ın avukatları aracılığıyla yağdırdığı talimatlar ve savurduğu tehditler nedeniyle bugüne kadar 12 kez, her biri 10- 20 gün arasında değişen hücre cezası aldı. Hücre cezası süresince Öcalan sadece avukatlarıyla görüşüp havalandırmaya çıkabiliyor. Ailesiyle görüşemiyor, TRT FM’i bandına ayarlı radyoyu dinleyemiyor, kitap ve gazete okuyamıyor.





Günlük 5.5 TL'lik yemek



İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile diğer 5 mahkumun günlük yiyecek ödeneği dea Adalet Bakanlığı’na bağlı diğer cezaevlerinde kalan mahkumlarınki kadar. Bakanlık İmralı’daki yiyecek ihtiyacını karşılayan askeriyeye Öcalan ve diğer mahkumlar için 550 gramı ekmek olmak üzere 5.5 liralık günde üç öğün veriyor.



Görüşme için adaya gidiş- dönüş ücreti olarak 30 TL ödeyen avukatları ve yakınları tarafından, Öcalan'a bugüne kadar 800 kadar kitap götürüldü. Öcalan kendisine getirilen felsefi, dini, siyasi ve dünya liderlerinin hayatlarını içeren kitapların yanı sıra bu kitaplarda not düşülen kaynakları da avukatlardan istiyor. Abdullah Öcalan’a talep etitği televizyon ise henüz verilmedi.