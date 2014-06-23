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Gözüne giren 4.5 santimlik tel ameliyatla çıkarıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde, 28 yaşındaki Selami Yakın'ın gözünden 4.5 santimetre uzunluğunda tel çıkarıldı

23 Haziran 2014 22:56

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Arzu Taşkıran Çömez ve ekibi, 28 yaşındaki Selami Yakın'ın gözünden 4.5 santim uzunluğunda tel çıkardı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Burak Gezen'in haberine göre, yaklaşık 10 gün önce traktörü ile hareket halinde olan Selami Yakın'ın gözüne bir şey çarptı.

Taş çarptığını düşünüp önemsemeyen ve doktora da gitmeyen Yakın, göz çevresinin giderek şişmesi üzerine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Yakın'ın kafa grafisi ve bilgisayarlı tomografi görüntüleri çekildi. Ciltten girip göz küresi ile kemik arasına saplanan 4.5 santim uzunluğunda tel tespit edildi.

Bunun üzerine Yakın, ameliyata alındı. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Arzu Taşkıran Çömez başkanlığında, Araştırma Görevlisi Dr. Ömer Kocabıyık ve hemşire Yasemin Karabacak başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Tel, bulunduğu yerden çıkartıldı.

 

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