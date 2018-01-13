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Gözü gibi baktığı güvercinini bisikletle gezdiriyor

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Suriyeli, Ayhan Celil (13), 'Barış' ismini verdiği güvercinine gözü gibi bakıyor

13 Ocak 2018 16:45

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, Suriyeli, Ayhan Celil (13), \'Barış\' ismini verdiği güvercinine gözü gibi bakıyor. Celil, zaman zaman güvercinini bisikletinin gidonuna koyup gezintiye çıkıyor.
Suriye\'nin İdlib kentinde 3 yıl önce 5 kişilik ailesiyle iç savaştan kaçarak Türkiye\'ye gelip İslahiye\'de kiraladıkları evde kalan Ayhan Celil, 3 ay önce yavru olarak evinin önünde bulduğu güvercine \'Barış\' ismini verdi. Celil, güvercinine gözü gibi bakarken, onunla zaman zaman geziye de çıkıyor. Güvercinin yanında bir an olsun ayırmayan Celil, görenlerin dikkatini çekiyor. Güvercini bisikletinin gidonuna koyup gezdirmeyi sevdiğini söyleyen Suriyeli Celil, \"Güvercinimle 3 aydır beraberiz. Evde kafese koymayız, sürekli serbesttir. Sokakta bisikletimle gezerken, yürürken hep beraberiz. Havaya uçsun diye atarım uzaklaşmaz. Benim en iyi arkadaşım\" dedi.

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