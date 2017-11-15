Göztepe'ye zor takvim

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig\'in 12\'nci haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe\'yi devre arasına kadar zorlu bir periyot bekliyor. Son oynadığı Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ve Beşiktaş maçlarından sadece 1 puan çıkarıp düşüşe geçen sarı-kırmızılılar, ilk yarı bitimine kadar kalan 6 maçın 4\'ünü dış sahada oynacak. Bursaspor deplasmanından döndükten sonra Bornova Stadı\'nda Teleset Mobilya Akhisarspor\'u konuk edecek Göztepe, ardından üst üste Kardemir Karabükspor ve Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanlarında terleyecek. Ligin 16\'ncı haftasında evinde Atiker Konyaspor ile kozlarını paylaşacak İzmir ekibi, son hafta ise İstanbul\'da Galatasaray\'ın karşısına çıkacak. Göztepe, ligin ikinci yarısına da zorlu bir süreçte başlayacak. İlk olarak Fenerbahçe ile Kadıköy\'de mücadele edecek Göztepe, Kayserispor\'u ağırladıktan sonra Trabzonspor deplasmanına gidecek.

Göztepe\'nin cumartesi günü karşılaşacağı Bursaspor, bu sezon evinde gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. Yeşil-beyazlılar taraftarı önünde çıktığı 5 maçın sadece 1\'ini kaybetti. Evinde Alanyaspor\'u 3-2, Akhisarspor\'u 3-0, Osmanlıspor\'u 3-1 ve Antalyaspor\'u da 4-0 yenen Timsah, sadece lider Galatasaray\'a 2-1 yenildi. Göztepe ise topladığı 17 puanın 9\'unu deplasmanlarda aldı. İzmir ekibi, Osmanlıspor\'u 2-0, Sivasspor\'u 3-2 ve Antalyaspor\'u 3-1 yenerken, Kayserispor\'a 1-0, Kasımpaşa\'ya da 3-1\'lik skorla boyun eğdi. Öte yandan karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Göztepe\'de stoper Matnieu Peybernes\'in bugünkü idmana çıkamadığı bildirildi. Sol arka adalesindeki ağrıları artan Fransız savunmacının Bursaspor\'a karşı oynaması yine tehlikeye girdi. Kasığından sakatlanan diğer stoper Kosanovic ise tamamen iyileşti. Beşiktaş maçında görev yapamayan golcü Adis Jahovic\'in de cezası sona erdi.