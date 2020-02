Göztepe'ye zafer yakıştı 

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de üst üste Yeni Malatyaspor ve Galatasaray mağlubiyetleriyle sezona kötü bir başlangıç yapan Göztepe, 1-0\'lık Fenerbahçe zaferiyle kendine geldi.

Bornova Stadı\'nda yaklaşık 9 bin taraftarı önünde Halil\'in müthiş golüyle 3 puana uzanan sarı-kırmızılılar, 18 yıl sonra Fenerbahçe\'ye karşı galibiyet sevinci yaşadı. Rakibini en son Kadıköy\'de 16 Nisan 2000\'de 3-2 yenen İzmir temsilcisi, 6706 gün sonra taraftarına büyük bir zafer yaşattı. Göztepe, Fenerbahçe galibiyetiyle İstanbul takımlarına karşı olan fobisini de yenmiş oldu. Geçen sezon Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa müsabakalarından sadece 1 beraberlik çıkarıp 9 yenilgi alan Göztepe, böylece kötü geleneğini geride bıraktı.

Bu sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdıran sarı-kırmızılılarda 90 dakika bitiminde yaşanan sevinç ise görülmeye değerdi. Stadı tıklım tıklım dolduran futbolseverler maç sonunda futbolcular ve teknik ekibi adeta bağrına bastı. Takımla omuz omuza tezahüratlarda bulunan taraftarlar İsyan Marşı\'yla ortalığı inletti. Göztepe\'nin soyunma odasında da bayram havası vardı. Tüm takımın soyunma odasında birbirine kenetlendiği ve galibiyetin mimarı Halil\'i kutladığı öğrenildi. İlk 2 haftayı oldukça stresli geçen Başkan Mehmet Sepil ile teknik direktör Bayram Bektaş\'ın oldukça rahatladığı görüldü. Başkan Sepil, kazanılan karşılaşmanın ardından derin bir oh çekerken, \"Artık kendimize geldik\" yorumunu yaptı.

Süper Lig\'e çıktıkları andan itibaren İstanbul takımlarını yenemediklerini ancak bu talihsizliği kırdıklarını belirten Sepil, \"Biz takımımıza güveniyorduk. İyi futbol oynayıp netice alamıyorduk. Bu galibiyet bize nefes aldırdı. Fenerbahçe\'yi yenemeseydik her şey belki de daha zor olacaktı. İkinci yarı özellikle güzel bir futbol sergiledik. Bu sezon kurduğumuz kadroyla İstanbul ekiplerini yenebileceğimize inanmıştık. Daha yolun başındayız. Önümüzde uzun bir süreç var. Göztepe\'yi ve İzmir\'i hak ettiği, güzel yerlere getireceğiz. Fenerbahçe galibiyeti tüm camiamıza armağan olsun\" dedi. Sepil, maçı izlemeye gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç\'a da övgüler yağdırdı, \"Ali Koç, Türk futboluna yenilikler getirdi. Fenerbahçe toparlanacaktır\" diye konuştu.

BEKTAŞ SONUNDA GÜLDÜ

Göztepe ile çıktığı ilk 2 Süper Lig maçında hüsran yaşayan teknik direktör Bayram Bektaş, Fenerbahçe karşısında alınan galibiyete en çok sevinen isimlerin arasındaydı. Yeni Malatyaspor ve Galatasaray yenilgileriyle büyük moral bozukluğu yaşayan genç teknik adam, Süper Lig kariyerindeki ilk zaferini Fenerbahçe karşısında elde etmenin mutluluğunu yaşadı. Fenerbahçe karşısında arzulu ve istekli mücadele ettiklerini belirten genç teknik adam, \"Aynı istek ve arzuyla oynadığımız müddetçe her sahada galip gelecek gücümüz var. Oyuncularımı ve taraftarımı tebrik ediyorum\" diye konuştu.

HALİL MEST ETTİ

Göztepe\'ye 66\'ncı dakikada attığı müthiş golle galibiyeti getiren isim olan altyapı patentli Halil Akbunar geceye damgasını vurdu. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle sahada basmadık yer bırakmayan 24 yaşındaki futbolcu oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin alkışını aldı. Ceza sahası dışından sol ayağı ile kaleci Volkan\'ı avlayan Halil klasını konuştururken, Göztepelilerin gönlünü bir kez daha kazandı. Halil, maçın sonunda adale sakatlığı nedeniyle oyundan çıkarken sakatlığın ciddi olmadığı açıklandı.

Taraftarlar maç sonunda \"Göztepe\'nin çocuğu Halil Akbunar\" tezahüratlarıyla oyuncularını göklere çıkardı. Başkan Mehmet Sepil de Halil\'e övgüler yağdırdı. Sepil, Halil\'in Göztepe\'nin bir değeri olduğunu vurgulayarak, \"Halil\'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Biz imzalarız, sorun olmaz\" ifadelerini kullandı. Halil de Göztepe\'ye büyük bir sevgi duyduğunu belirterek, \"Beni Halil yapan Göztepe\'dir. Burada olmaktan dolayı son derece huzurluyum\" cümlelerini kullandı.

DENİZ KADAH KORKUTTU

Göztepe\'nin Fenerbahçe maçındaki gol ayaklarından Deniz Kadah\'ın karşılaşma sonunda soyunma odasında bayılması yürekleri ağızlara getirdi. Apar topar ambulansla hastaneye kaldırılan deneyimli futbolcunun ciddi bir sorunun olmadığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, \"Oyuncumuz Deniz Kadah yoğun sıvı ve elektrolit kaybına bağlı olarak karşılaşmanın sonunda tansiyon düşmesi yaşamıştır. Tedavisine başlanan oyuncumuzun sağlık durumunun iyi olduğunu taraftarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız\" ifadelerine yer verildi.

75\'ER BİN TL\'LİK DEV PRİM

Fenerbahçe galibiyetiyle Süper Lig\'de siftah yapan Göztepeli futbolcular ceplerini de doldurdu. Önemli bir galibiyete imza atan oyunculara 75\'er bin TL prim verildiği bildirildi. Bu primin 25\'er bin TL\'sini sarı-kırmızılıların ana sponsoru olup formanın göğsüne reklamını veren Türkerler Holding\'in karşıladığı bildirildi.

LOVE SIKINTISI

Transferde kadrosuna forvet katmayı planlayan Göztepe\'de Beşiktaşlı Vagner Love transferinin çıkmaza girmesi Başkan Mehmet Sepil\'in canını sıktı. Beşiktaş\'la görüştüklerini ancak takviyenin gerçekleşmesinin zor olduğunu belirten Sepil, \"Love için daha fazla beklemek istemiyorum. Alternatiflere yöneleceğiz\" dedi.



