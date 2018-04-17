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Spor

Göztepe'ye tek uzak yol Konya

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'de Bursaspor'u evinde 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma yolunda umut tazeleyen Göztepe, kalan 5 haftada fikstür avantajını elde etti

17 Nisan 2018 17:26

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de Bursaspor\'u evinde 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi\'ne katılma yolunda umut tazeleyen Göztepe, kalan 5 haftada fikstür avantajını elde etti. Önündeki 5 müsabakanın 3\'ünü evinde oynayacak sarı-kırmızılıların en uzak deplasmanı ise Konya olacak. Bu hafta İzmir\'e 1.5 saat mesafede olan Akhisar\'a gidecek Göz-Göz, ardından Kardemir Karabükspor ve Yeni Malatyaspor\'la üst üste evinde karşılaşacak. Göztepe, 33. haftada Konyaspor\'la dış sahada mücadele edip sezonu taraftarının önünde oynayacağı Galatasaray sınavıyla noktalayacak. 
Bursaspor galibiyetiyle 3 haftalık kötü gidişata dur diyen Göztepe, ilk 5 yolundaki rakipleri Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor\'un puan kayıplarıyla rahatladı. Ligde 5. sıradaki Trabzonspor\'la arasındaki puan farkını 3\'e indiren 43 puanlı Göztepe, Sivasspor\'un da 2 puan önüne geçip 29. haftayı 7. bitirdi. Gençlerbirliği\'ni yenen Kayserispor\'u ise 1 puan geriden takibini sürdüren İzmir temsilcisi iddiasını sürdürdü.
Başkan Mehmet Sepil yaptığı açıklamada, \"Fikstür avantajımız var. Akhisar bize Karşıyaka kadar yakın. Ancak maçlar oynanmadan kazanılmıyor\" dedi.

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