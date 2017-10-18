Göztepe'ye piyango gibi hafta

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de son olarak Antalyaspor\'u deplasmanda 3-1 yenip 16 puanla 2\'nci basamağa yükselen Göztepe, cuma günü konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor engelini de aşarak haftayı karlı kapatmayı amaçlıyor.

Zirve yarışındaki rakiplerinden lider Galatasaray\'ın 5\'inci Fenerbahçe\'yle, 6\'ncı Beşiktaş\'ın da 4\'üncü Başakşehir\'le karşı karşıya geleceği haftada mutlak galibiyet hedefleyen Göztepe, sahadan 3 puanla ayrılması halinde büyük avantajı eline geçirecek. Sarı-kırmızılılar Alanyaspor\'u Bornova Stadı\'nda yendiği takdirde mutlaka puan kaybedecek rakiplerinden biriyle ya farkı kapatacak ya da arayı iyice açacak. Üst sıralardan kopmak istemediklerini belirten Teknik Direktör Tamer Tuna ise futbolcularını dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarıyor.

Mutlaka kontrollü futbol oynamaları gerektiğini anlatan teknik adam, \"8 haftanın sonunda iyi bir konumdayız. Bulunduğumuz yerin daha da iyi olması için geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. Alanyaspor da çok iyi bir takım, etkili maçlar oynadılar ve önemli futbolculara sahipler\" diye konuştu. Süper Lig kalitesinin oldukça yükseldiğini ifade eden Tuna, \"Lig oldukça gollü geçiyor ve iyi maçlar oynanıyor. Bazı takımlar puan tablosunda alt sırada olsa da bu durum değişecek. Bize düşen iş hem ofansta hem defansta en iyi şekilde performans göstermek. Benim için sıralamanın bir önemi yok. Önemli olan bu noktada İzmir\'i ve Göztepe\'yi daha iyi temsil etmek\" yorumunu yaptı. İzmir ekibinde sakatlıkları süren stoper Hakan Çinemre ile golcü Nabil Ghilas Alanyaspor\'a karşı forma giyemeyecek.

ALANYASPOR TERS GELİYOR

Göztepe, cuma günü evinde karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor\'u son 10 resmi maçta sadece 1 kez yenebildi. Rakibiyle 1\'inci Lig, 2\'nci Lig ve 3\'üncü Lig\'de karşılaşan sarı-kırmızılılar tek galibiyetini 2010-11 sezonunda 2\'nci Lig\'de 3-1\'lik skorla aldı. Bu periyotta Akdeniz ekibine 5 kez boyun eğen Göztepe, 4 maçı ise berabere tamamladı. Göztepe, Alanya kalesine 6 gol gönderirken, 11 kez topu filelerinde gördü. İki takım arasında son maç 2015-16 sezonunda TFF 1\'inci Lig\'de oynandı. Göztepe Alanya\'daki o müsabakayı 2-1 kaybetti.

BORNOVA STADI\'NDA ŞÖLEN VAR

Göztepeli taraftarlar Aytemiz Alanyaspor maçında yine tribün şova hazırlanıyor. İç sahada Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir ile oynanan maçlarda müthiş bir atmosfer oluşturan sarı-kırmızılıların biletleri kısa sürede tükettiği öğrenildi. VIP tribünü 200, numaralı tribün 100, kuzey kale arkası da 15 TL\'den satışa sunulurken, maraton tribününde ise kombine sahiplerinin oturacağı bildirildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından açıklanan karar doğrultusunda Başakşehir maçında Kuzey Kale Arkası B Bloğa giriş yapan taraftarlar aldıkları ceza yüzünden Alanyaspor karşılaşmasına giriş yapamayacak.