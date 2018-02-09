Göztepe'ye hentbolda kupa morali

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - Hentbol Erkekler Türkiye Kupası B Grubu\'nda Köyceğiz Belediyespor ve MYK Hentbol maçlarını kazanarak Selka Eskişehir\'le berabere kalan Göztepe, çeyrek finale kalmanın mutluluğunu yaşıyor.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu\'nda oynanan maçlarda takımın iyi bir görüntü ortaya koyduğunu belirten şube sorumlusu Deniz Durmaz, \"Pazar günü Eurochallege Cup son 16 turu ilk maçında evimizde AEK ile karşılaşacağız. Bu maç öncesi kupada yolumuza devam etmek bize moral verdi. Umuyorum AEK karşılaşmalarında da istediğimiz sonuçları alırız\" dedi.

