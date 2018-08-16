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Spor

Göztepe'ye ceza yağdı

Beto'ya 1, Castro'ya 2 maç ceza İZMİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup olan Göztepe'ye ceza yağdı

16 Ağustos 2018 19:10

Beto\'ya 1, Castro\'ya 2 maç ceza

İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in ilk haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor\'a 3-1 mağlup olan Göztepe\'ye ceza yağdı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yeni Malatyaspor maçında direkt kırmızı kart gören Andre Casto\'ya 2, sportmenik dışı davranışta bulunan kaptan kaleci Beto\'ya 1 maç ceza verdi. Beto, ayrıca 13 bin TL de para cezasına çarptırıldı. 
Kurul, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında çirkin ve kötü tezahüratta bulundukları gerekçesiyle kuzey kale arkası C ve D, numaralı batı B1, H, I, J, K blokta yer alan seyircilerin elektronik biletlerini 1 maçlığına bloke etti. Bu tribünde oturan futbolseverler gelecek hafta Bornova Stadı\'nda oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasını stattan izleyemeyecek. Göztepe, taraftarının neden olduğu saha olayları yüzünden de 20 bin TL ceza ödeyecek. 
Sarı-kırmızılılarda Castro ve Beto\'nun yanı sıra Yeni Malatyaspor maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Poko da Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek.

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