Göztepe'ye, Bursaspor maçı öncesi 2 kötü haber; kadrodan çıkarıldılar!

Sahasında Bursaspor'u ağırlayacak olan Göztepe'ye son saatlerde 2 kötü haber birden geldi. Demba Ba ve Scarione'nin son yapılan kontrellerde oynayacak durumda olmadığı öğrenildi. Maça saatler kala 2 oyuncu da kadrodan çıkarıldı.

Göztepe, resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sağlık heyetimiz, oyuncularımız Demba Ba ve Oscar Scarione'nin sakatlıkları hakkında açıklamada bulundu.

Demba Ba: Oyuncumuz Demba Ba'nın Salı günü gerçekleşen antrenmanda sağ uyluk arka adale grubunda zorlanma yaşanmıştır. 2 günlük tedavi sonrasında şikayetleri devam eden oyuncumuza MR tetkiki yapılmış ve oyuncumuzda "Hamstring kasında ödem ve zorlanma" saptanmıştır.

Dün gerçekleşen antrenmanda ve yapılan kontrollerde ağrılarının devam ettiği tespit edilen oyuncumuz maç kadrosundan çıkartılmıştır.

Oscar Scarione: Oyuncumuz Oscar Scarione'nin sol dizindeki tendinit ve bursite bağlı ağrı yakınmaları hafta boyunca yapılan tedavilere rağmen devam ettiği için oyuncumuz maç kadrosundan çıkartılmıştır."