Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de ilk 4 maçı 1 galibiyet, 3 yenilgiyle geçen Göztepe\'de başkan Mehmet Sepil, endişe edecek bir durum olmadığını söyleyip, \"Yolumuz açık, kimse endişe etmesin\" dedi.

Kazandıkları Fenerbahçe karşılaşmasında iyi oynamadıklarını belirten Sepil, \"Kaybettiğimiz 3 maçı iyi oynadık ama kazandığımız Fenerbahçe maçında iyi değildik. Yeni Malatya, Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmalarında oynadığımız oyuna bakınca kaybetmemiz gereken maçlardı. Fenerbahçe\'yi yenince çok iyi olduğumuz, Malatya\'ya kaybedince çok kötü olduğumuz anlamına gelmiyor. Çok iyi kadro kurduk, çok iyi teknik ekibimiz var. 5 senedir başkanlık yapıyorum, şu ana kadar kamplardan en hazır gelen takım bu takım. Oyuncuların ve teknik kadronun değerlendirmesini uzun vadeye yaymamız gerekiyor. Önümüzdeki maçlarda da zorluk yaşayabiliriz ama Göztepe\'nin yolu açık. Kimse endişe etmesin. Hızlı bir şekilde reaksiyon verip hızlı değişimlere gidiyoruz\" şeklinde konuştu.

Hem kadro istikrarını hem teknik kadro istikrarını sağlamaları gerektiğini belirten Başkan Sepil, \"Bence şu an kurulan kadro Süper Lig\'de başarı sağlayacak. Takımın kurulması ek bir külfet getirdi. Bizim esas gelecek sezonla ilgili beklentimiz var. Her zaman söylüyoruz, kendi stadımız açılınca her rakiple çatır çatır oynayabilecek bir takım hedefliyoruz. Takıma son haftalarda katılan Borges, Jerome çok iyi futbolcular. Önümüzdeki haftalarda göreceğiz\" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekiple ilgili, bonservisten en çok zarar eden kulüp olarak bahsedilmesini doğru bulmadığını ifade eden Sepil, \"Biz 2 tane bonservisli oyuncu aldık. İspanya\'dan Borges ve Bursaspor\'dan Titi için bonservis ödedik. Geçen sezon Jahovic\'ten aldığımız bonservisi düşünürsek çok büyük bir zararımız yok. Lige 2 yıl önce çıktık. Elimizdeki oyuncuları satabilen bir kulüp halinde değiliz. Planlamamızı yaparken önce kalıcı olmak gerekiyordu\" ifadelerine yer verdi.

Kalıcı olmak için ilk etapta Süper Lig\'e göre kadro kurduklarını hatırlatan Mehmet Sepil, \"Ligi bilen, yaş ortalaması yüksek bir takımla oynadık. Bu sezon ikinci aşamada yaş ortalamasını düşürdük ama yine güçlü bir takım kurup sıkıntı yaşamamayı seçtik. Henüz yolculukta bonservis geliri elde edecek konuma gelemedik. İnşallah bu sene genç arkadaşlarımızı parlatırız. Kendimi de eleştireceğim noktalar var. Transferi daha erken bitirebilirdik, golcüyü daha erken getirebilirdik. Biraz pahalı ve zor da olsa bunu başardık. Geçen sezon ligi 6\'ncı bitirdik, puan olarak beklentilerimizin üzerindeydik ama birçok maçta oyunu domine edemiyorduk\" diyen Sepil, \"Deplasmanların çoğunda puan da alsak bu böyleydi. Sezonu üzerimizde bitiren takımlardan hemen hemen hiç puan alamadık. Biraz daha agresif bir takım kurmak istedik. Böyle transferler seçtik. Alternatifleri daha fazla olan bir takım haline geldik\" açıklamasında bulundu.

\"GHILAS HAYAL KIRIKLIĞI\"

Göztepe\'de transfer döneminde kulüp bulmaları istenip elde kalan, lisansları askıya alındığı için forma giyemeyecek Scarione ve Ghilas\'la ilgili yorum yapan Başkan Mehmet Sepil, Ghilas\'ın kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını söyledi. İki futbolcunun kulübe yıllık maliyetinin 15 milyon TL civarında olduğu sarı-kırmızılılarda Sepil, \"Scarione çok düzgün bir karakter, çalışmasından hiçbir sıkıntımız yok ama takımda oynayamayacağını düşündük. Bu teknik bir karardı. Gidebileceğini düşünüyorduk ama gidemedi. 14 kişilik kadroda yer bulamadı\" dedi.

Ghilas geçen sezon tam bekleneni veremese de bu sezon başında ondan çok umutlu olduklarını belirten Sepil, \"Performans ve takıma olan uyum konusunda beklentimizin hiçbirini göremedik. Bize golcünün geciktiği eleştirisi geldi. Ghilas\'ın daha iyi olacağını düşünüyorduk ama olmadığını gördük, transferi ona göre yapmak durumunda kaldık. Şu anda iki futbolcu kulübe zarar. İnşallah takım bulurlar. Transferin devam ettiği ülkeler var veya devre arasında giderler. Scarione oyun yapımızda başarılı olamayacağını düşündük ama Ghilas konusunda yanıldık. Takımla istediğimiz uyumu göstermedi\" diye konuştu.

\"VAR FAYDA SAĞLAYACAK\"

GÖZTEPE Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig\'de bu sezon uygulamaya geçen Video Hakem Uygulaması\'ndan (VAR) şimdiye kadar zararlı çıktıklarını ancak sistemin gelecekte futbola fayda sağlayacağını savundu. \"Sezon başında aldığımız brifinglere göre VAR sisteminin oturması 7-8 hafta sürecekti\" diyen Sepil, \"Bize verilen süre böyleydi. Şu ana kadar iyi uygulanamadı. Biz zarar gördük ama yıl içinde ortalamaya bakınca takımların karlı çıkacağını düşünüyorum. İtiraz ettiğimiz noktaları, zararlı çıktığımız durumları gerekli mercilerle görüşüyoruz. Zaman içinde Türk futboluna ve Göztepe\'ye yarar getireceğine inanıyorum\" cümlelerini kullandı.

HALİL İLE SEZON İÇİNDE GÖRÜŞÜLECEK

Spor Toto Süper Lig\'de iç sahadaki Fenerbahçe maçında attığı golle Göztepe\'ye galibiyeti getiren altyapı patentli Halil Akbunar, sezon içinde yönetimle sözleşmesi konusunda masaya oturacak. Takımın az kazanan oyuncularından biri olan 24 yaşındaki Halil\'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Genç futbolcuyla anlaşma konusunda sorun yaşamayacaklarına inandığını dile getiren Başkan Mehmet Sepil, \"Halil performansını sürekli artıran bir futbolcu. Sezon içinde oturup konuşuruz. Bizim Halil\'in hakkını vermek konusunda sıkıntımız olmaz. Onun da İzmir\'den gitmek istediğini sanmıyorum. 24-25 yaşında takımın kaptanı olmuş, İzmir\'e mal olmuş bir oyuncu. Endişeyle bakmıyorum. Kendisi de aynı görüşte. Sezon içinde anlaşamazsak da sorun değil sezon sonu konuşuruz\" dedi.

ZEMİN PROBLEMİ AVRUPA\'DA DA VAR

Bornova Stadı\'nda bu sezon zeminin istenilen seviyede olmamasını değerlendiren Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, aynı sorunun Avrupa\'da da olduğunu söyledi. Sepil, \"Hollanda\'ya kampa gittik, sıcaklar yüzünden gittiğimize pişman olduk. İspanya, İngiltere, İtalya dahil birçok ülkede sıcaklığa bağlı olarak çimlerle ilgili problem yaşandı. Bornova Stadı\'nın çimi geçen sezonki aynı performansta değil. Bu çimi yapan firma bizim Urla Adnan Süvari Tesisleri\'mizin sahasını yapan firma. Sürekli temas halindeyiz. Stat şu an bakımda. Bu sadece Bornova\'da değil Türkiye\'deki tüm statlarda, tüm Avrupa\'da var bu sorun var\" diye konuştu.

BAKAN SOYLU\'YA ZİYARET

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, inşaatı süren yeni statlarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'yu ziyaret etti. Ziyarete Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Alpay Özalan da katıldı. Bakan Soylu\'ya stat projelerini anlattıklarını söyleyen Mehmet Sepil, \"Şehir stadı yapıyoruz ve statla ilgili İçişleri Bakanlığı\'nı, İzmir Emniyeti\'ni ilgilendiren birçok konu var. Dünyanın Almanya, İskoçya gibi birçok yerinde kale arkası tribünlerde maç zevkini artırmak için seyircinin mücadeleyi koltukta değil ayakta izleyeceği dizaynlar var. Bu kapasiteyi de artırıyor va kendi stadımızda da yapmak istediğimiz bir uygulama. Bütün bu konuları Sayın Bakan Soylu\'yla Kulüpler Birliği toplantısında da görüşmüştük. Çok olumlu bir görüşme oldu. 6222 Sayılı Kanun\'la ilgili değişiklik çalışmaları var. Göztepe olarak görüşlerimizi ilettik. Alpay Özalan eski futbolcu olmasından dolayı konulara hakim ve kulüplere yardımcı oluyor\" dedi.

