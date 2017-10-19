Göztepe'nin konuğu Aytemiz Alanyaspor

İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig\'de son olarak Antalyaspor\'u deplasmanda 3-1 yenerek 16 puanla 2\'nci sıraya yükselen Göztepe yarın, Aytemiz Alanyaspor\'u konuk edecek. Bornova Stadı\'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 20.00\'de çalacak. Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan stoperler Hakan ve Emrecan\'ın yanı sıra, forvet Ghilas takımdaki yerlerini alamayacak. Gençlerbirliği ve Başakşehir karşılaşmalarında tribün şov yapan sarı-kırmızılı taraftarların 200 TL\'den satışa çıkan VIP tribünü, 100 TL olan numaralı tribünü ve 15 TL olarak belirlenen kuzey kale arkası biletlerini tamamen tükettiği öğrenildi.

Aytemiz Alanyaspor\'un kaliteli futbolculardan kurulu olduğunu söyleyen Teknik Direktör Tamer Tuna, Vagner Love, Emre, Efecan, Fernandes ve Mbilla\'ya dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Tuna, \"Rakibimize önlem alacağımız bazı noktalar olacak. Oyunun kontrolünü elimizde tutmalıyız. Muhteşem taraftarımız önünde iyi futbol sergileyip, 3 puanı hanemize yazdırmak istiyoruz. Amacımız Süper Lig\'de kalıcı olabilmek. Bu doğrultuda her karşılaşma bizim için final havasında geçecek\" dedi. İki takım en son 2015-2016 sezonunda 1\'inci Lig\'de karşılaştı, Alanyaspor son maçta İzmir ekibini 2-1 mağlup etmişti.