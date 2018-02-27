Göztepe'nin İstanbul takımlarına şansı tutmuyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de evinde Demir Grup Sivasspor engelini Demba Ba\'nın müthiş golüyle aşarak Avrupa kupaları için umutlanan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçını kazanarak İstanbul takımlarına karşı şanssızlığını kırmak istiyor.

Bu sezon aldığı 7 yenilginin 5\'ini İstanbul temsilcileri karşısında yaşayan Göztepe, İstanbul\'da oynadığı 3 deplasman maçından da puan çıkartamadı.Evinde Başakşehir\'e 2-1, Beşiktaş\'a da 3-1 mağlup olan Göztepe, dış sahada ise Kasımpaşa ve Galatasaray\'a 3-1, Fenerbahçe\'ye ise 2-1\'lik skorlarla boyun eğdi. İzmir ekibi, sezonun ilk haftasında Fenerbahçe\'yle Bornova Stadı\'nda 2-2 berabere kalarak İstanbul takımlarından tek puan alabildi. İstanbul takımlarıyla oynadığı 6 maçta 17 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, rakiplerinden 15 gol yerken ve sadece rakip filelere sadece 8 gol atabildi.

Göztepe, Medipol Başakşehir ile daha önce oynadığı 7 resmi maçın yalnızca 1\'ini kazanabildi. İzmir ekibi 2003-04\'te Spor Toto 1\'inci Lig\'de o dönem adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Başakşehir\'i Alsancak Stadı\'nda 1-0 yendi. Başakşehir ise Göztepe\'yi 5 maçta mağlup ederken taraflar 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna\'nın, Başakşehir-Gençlerbirliği müsabakasını tribünden izlediği öğrenildi. Başakşehir\'i detaylı bir şekilde analiz eden Tuna\'nın, rakiplerinin eksi ve artı yönlerini tüm hafta boyuncu futbolcularına anlatacağı kaydedildi. Deplasmanda kendilerine yakışan bir oyun sergileyeceklerini söyleyen genç teknik adam, \"Sivasspor galibiyetiyle üzerimizdeki kazanamama baskısını yok ettik. Futbolcularım Başakşehir maçında da en iyisini yapacak. UEFA Avrupa Ligi\'ne katılmayı çok istiyoruz\" dedi.

