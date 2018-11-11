Göztepe'nin iki yüzü

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto Süper Lig\'de Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor\'a deplasmanda 2-1 yenilen Göztepe, ligde iç saha performans tablosunda zirvede yer alırken dış sahada ise diplerde bulunuyor. Bu sezon evinde Fenerbahçe, Beşiktaş gibi güçlü rakiplerinden kazandığı 3 puanları deplasmanda cömertçe dağıtan Göztepe, 2 hafta önce düşme hattındaki Akhisarspor\'a yenildikten sonra haftaya en alt basamakta başlayan Erzurum\'a da hayat verdi. Ligde evinde yalnız ilk hafta 9 kişi tamamladığı maçta Yeni Malatyaspor\'a yenilen, ardından üst üste 5 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise tam tersi bir istatistik sergileyip 1 galibiyet, 5 yenilgiyle sarsıldı.

Ligde İzmir\'deki 6 maçta 15 puan toplayarak evinde 16 puan alan lider Başakşehir\'den sonra en başarılı ikinci takım olan Göztepe, deplasmanda ise 6 maçta 3 puanla alt sıralarda kaldı. Dış sahada yalnız Trabzonspor\'u yenebilen, Galatasaray, Alanyaspor, Kasımpaşa, Akhisarspor ve BŞB Erzurumspor\'dan puan dahi alamayan Göztepe, 18 puanın 15\'ini kaybetti. İzmir temsilcisi, dış sahadaki kötü performansıyla ligde zirveye kurulma fırsatını tepti. Sezona milli maçlar nedeniyle verilen araya moralsiz giren Göztepe, aranın ardından lider Başakşehir\'i konuk edecek. Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Erzurum deplasmanının ardından üstün oynadıkları maçı kaybettiklerini söyledi.