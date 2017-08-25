Göztepe'nin hedefi Trabzonspor karşısında 3 puan

İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'in ilk iki haftasında evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalıp, deplasmanda Kayserispor\'a yenilen Göztepe, yarın Trabzonspor\'u konuk edecek.

Bornova Stadı\'nda Serkan Çınar\'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 21.45\'te başlayacak. Göztepeli futbolseverler, geçen sezon Eskişehirspor ile oynanan TFF 1\'inci Lig play off finalinde çıkan saha olayları yüzünden tribündeki yerlerini alamayacak. Karşılaşmayı 308 Trabzonspor taraftarı kale arkasından 22 TL karşılığında izleyebilecek.

Sarı kırmızılılarda ameliyat olan stoper Emrecan forma giyemeyecek. Sağ dizinden sakatlık geçiren orta saha Selçuk\'un ise takımla çalışmalara başladığı ve tecrübeli oyuncunun 21 kişilik maç kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

Teknik Direktör Tamer Tuna Trabzonspor karşısında sezonun ilk galibiyetini almak için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi. Rakiplerinin sezona iyi bir başlangıç yaptığını belirten Tuna, \"Elbette taraftarımızın yanımızdan olmaması bizim için handikap.

Yeni bir takımız, uyum sorununu en az seviyeye indirdik. Oyuncularıma güvenim tam\" diye konuştu.

Göztepe ve Trabzonspor 15 yıl aradan sonra Süper Lig\'de karşılaşacak. En son 2002-3003 sezonunda Hüseyin Avni Aker Stadı\'nda karşılaşan iki takımın randevusu 0-0 sona ermişti. Göztepe, aynı sezonda Alsancak Stadı\'ndaki müsabakada bordo-mavililere 2-1 mağlup olmuştu.

GÖZTEPE 2 KEZ KAZANDI

Trabzonspor\'u mağlup edip Süper Lig\'deki ilk galibiyetini almak isteyen Göztepe, bugüne kadar rakibini sadece 2 kez yenebildi. Resmi maçlarda toplam 23 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor ise İzmir ekibine karşı 12 galibiyet aldı, 9 maç berabere sonuçlandı.

Göztepe, Trabzonspor\'u 1974-1975 sezonunda deplasmanda 1-0 ve 2001-2002 sezonunda da İzmir\'de 4-2 yenmeyi başarmıştı. Ligde ise 18 kez karşılaşan Göztepe ve Trabzonspor arasında oynanan müsabakalarda bordo-mavililerin sarı kırmızılılara karşı 8-2 üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor lig karşılaşmalarında 26 gol atarken, Göztepe ise rakip ağları 11 kez sarstı.



