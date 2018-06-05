Göztepe'nin değişilmezi Halil 

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Göztepe\'de kanat oyuncusu Halil Akbunar, gösterdiği istikrarlı performansla takımın yıllardır bel kemiği oldu.

Göztepe\'nin altyapısına 2011-12 sezonunda Antalyaspor\'dan gelen 24 yaşındaki futbolcu, kulüpte Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1\'inci Lig ve TFF 2\'nci Lig\'de forma giyme şansı buldu. Sadece 2015-16\'da geçici olarak Elazığspor\'a kiralanan Halil, mevcut kadroda en uzun süre görev alan oyuncu unvanını almayı başardı. Yeni sezonda da takımının önemli kozlarından biri olması beklenen Halil, Göztepe\'de 2 şampiyonluk yaşadı. Göztepe\'de 2011-12 sezonunun devre arasında Cihat Arslan döneminde profesyonel yapılıp ilk maçına 14 Ocak 2012\'de Spor Toto 1\'inci Lig\'de Kartalspor önünde çıkan genç futbolcu, o yıl 11 karşılaşmada boy gösterip 2 gol attı.

Ertesi sezon yine Spor Toto 1\'inci Lig\'de yer alan takımda Halil Akbunar, 24 maçta forma giydi. Halil\'in forma giydiği Göztepe o sezon küme düşme acısını yaşadı. Genç futbolcu 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında takımıyla TFF 2\'nci Lig\'de oynadı. Bu periyotta toplam 57 karşılaşmaya çıkan oyuncu 9 kez fileleri sarstı. 2015-16\'da Elazığspor\'a kiralanıp Spor Toto 1\'inci Lig\'de tecrübe kazanan Halil, son 2 yıldır Göztepe\'nin önemli silahlarından olmayı başardı. Halil\'in ilk 11\'in değişilmezlerinden olduğu takım, geçen yıl Süper Lig\'e çıkıp bu sezon ligde başarılı bir performans sergiledi. Tribünlerin de büyük sevgisini kazanan oyuncu, \"Göztepe\'nin çocuğu Halil Akbunar\" tezahüratlarıyla anıldı. Kariyerinde ilk kez Süper Lig deneyimini yaşayan Halil, 31 müsabakada 2 gol attı. Halil\'in İzmir temsilcisiyle Mayıs 2019\'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAYA\'DAN YALI\'YA ZİYARET

24 Haziran Genel Seçimleri öncesi çalışmalarını sürdüren, Göztepe taraftarı olmasıyla bilinen AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, taraftar grubu Yalı Derneği\'ni ziyaret etti. Saat 19.25\'te derneğe gelen Kaya, kalabalık taraftar gurubu tarafından tezahürat ve meşalelerle karşılandı. Kaya, Gürsel Aksel Tesisleri\'nin yerine inşa edilen yeni stadı da gezdi. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını alacak tesisi inceleyen Atilla Kaya, kapasitenin 20 bin 35 kişiden, 25 bin 35\'e çıkarıldığını müjdeledi.

Göztepe\'nin her şeyin en güzeline ve en iyisine layık olduğunu belirten Milletvekili Kaya, \"Göztepemiz için ne yapılsa azdır. İnşaatı tamamlandığında en güzel stadyum Göztepe\'nin stadyumu olacak. Kapasitesi artırıldı, 25 bin 35 kişi aynı anda müsabaka izleyebilecek. Kulübümüzün başarılarının sürekli hale gelmesi için tüm bu yapılan çalışmalar çok önemli. Camiamız bir ve bütün halde geleceğe yürüyor. Bizim sevdamız, tutkumuz Göztepe. Her şey Göztepe için\" diye konuştu.

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