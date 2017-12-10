Göztepe'nin ayak sesleri

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından 3-2 galibiyetle dönüp 3\'te 3 yapan Göztepe, ilk yarının bitimine 2 hafta kala zirve yarışına yeniden ortak oldu. Sezona fırtına gibi başlamasına rağmen 9\'uncu haftada düşüşe geçen ve 4 maç üst üste kazanamayan sarı-kırmızılılar, Teleset Mobilya Akhisarspor galibiyetinin ardından yeniden şaha kalktı. Bornova Stadı\'nda Akhisarspor\'u 2-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe, art arda Kardemir Karabükspor ve Yeni Malatyaspor deplasmanlarından 3\'er puanı hanesine yazdırdı. Yakaladığı müthiş performansla son 3 haftada lige ağırlığını koyan Göztepe, puanını 27\'ye çıkararak zirveye \"Bu yarışta ben de varım\" mesajını gönderdi. Oynadığı futbolla da beğeni kazanan Göztepe, kümede kalma hedefiyle başladığı Süper Lig\'e yeni bir soluk getirdi. Sarı-kırmızılılar ilk yarı sonuna kadar kalan maçlarda Atiker Konyaspor ve Galatasaray\'la (D) kozlarını paylaşacak.

Kariyerinde Süper Lig\'de ilk kez teknik direktörlük görevinde bulunan Tamer Tuna da Göztepe ile harika bir başlangıca imza attı. Daha önce 3\'üncü Lig\'de Dardanelspor\'u çalıştıran ardından Gaziantepspor\'da teknik direktör Sergen Yalçın\'ın, Beşiktaş\'ta da Şenol Güneş\'in yardımcılıklarını yapan Tuna, sarı-kırmızılılarla yükselişini sürdürdü. Göztepe\'nin kendisi için büyük bir şans olduğunu her seferinde dile getiren genç teknik adam, takımı daha yukarılara taşımak istediğini söyledi. Yeni Malatyaspor karşısındaki futbolu değerlendiren Tuna şu cümleleri söyledi: \"Öne geçtiğimiz bir karşılaşmada pas yüzdemiz çok düşüktü. Yeni Malatyaspor\'un kullandığı uzun toplar bizi biraz daha geriye yasladı. Bu anlamda takım boyumuzu kısaltmamız topa sahip olma oranımızı da etkiledi. Göztepe olarak duran toplardan 15\'inci golümüzü attık. Son 2 maçta gol yemeyen rakibin ağları 3 kez sarstık.\"

GÖZTEPE\'DE HERKES GOLCÜ

YENİ Malatyaspor deplasmanından Kadu, Selçuk ve Rotman\'ın golleriyle 3-2 galip ayrılan Göztepe\'de bu sezon Süper Lig\'de 10 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Göz-Göz\'de Adis Jahovic 12 golle krallık yarışında iddiasını sürdürürken, Castro ve Tayfur da 3\'er kez rakip ağları sarstı. Selçuk, Akhisarspor maçının ardından Yeni Malatyaspor önünde bu sezonki 2\'nci golünü atarken, Scarione de yine 2 gol atmayı başardı. Göztepe\'nin diğer golcüleri Ghilas ve Ömer de ligde gol buldu. Genelde yedek kulübesinde oturan Ghlias, Trabzonspor ve Beşiktaş müsabakalarını boş geçmezken, Ömer ise Antalyaspor\'a karşı siftah yaptı. Halil, Rotman ve Kadu da birer kez tabelayı değiştirdi.