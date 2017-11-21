Göztepe'nin Akhisarspor kabusu

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de son 4 haftadan sadece 2 puan çıkaran Göztepe, cumartesi günü Bornova Stadı\'nda konuk edeceği Teleset Mobilya Akhisarspor\'a son yıllarda bir türlü diş geçiremedi.

En son 2011-12 sezonunda TFF 1\'inci Lig\'de karşı karşıya gelen iki Egelinin randevularını Akhisarspor 1-0\'lık skorlarla kazandı. Göztepe, yeşil-siyahlılarla 2009-10 sezonunda 2\'nci Lig\'de oynadığı 4 maçı yine kazanmayı başaramadı. İki ekibin o sezon Kademe Grubu\'nda oynadığı iki karşılaşma 0-0 ve 1-1 berabere tamamlandı. Yükselme Grubu\'nda da Akhisarspor\'la karşılaşan Göztepe, rakibine İzmir\'de 2-1, deplasmanda da 2-0\'lık sonuçla boyun eğdi.

Göztepe, Akhisarspor\'u son olarak 2006-07 sezonunda mağlup etmeyi başardı. O sezon 3\'üncü Lig\'de mücadele eden takımların randevusunda Göztepe Akhisarspor\'u Alsancak Stadı\'nda Zafer Özden ve Recep Gayık\'ın golleriyle 2-0 yendi. Ancak sarı-kırmızılılar rövanşı 1-0 kaybetti. Geçen sezon Göztepe\'yi 1\'inci Lig\'de 25 hafta çalıştıran Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, eski takımına rakip olmanın heyecanını yaşayacak. Göztepe\'de sezona çok iyi başlamasına rağmen ikinci yarıda alınan kötü sonuçların ardından istifa eden ve Akhisarspor\'un başına geçen Buruk, 261 gün sonra Bornova Stadı\'na çıkacak. Buruk, en son 10 Mart\'ta Göztepe\'nin Ümraniyespor\'a 1-0 yenildiği maçta İzmir\'de takımın başında sahaya çıktı.