Göztepeli taraftarlar Antalya'ya akın edecek

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de sezona verilen milli maç arasından sonra cumartesi günü Antalyaspor\'a konuk olacak Göztepe\'de taraftarlar zorlu deplasmana akın edecek.

Sarı-kırmızılılar, 32 bin 537 koltuk kapasiteli Antalya Stadyumu\'nda kendilerine ayrılan 1700 bileti şimdiden tüketti. Ligde ilk 7 haftayı 13 puanla dördüncü sırada geçen Göztepe\'de taraftarlar, Antalya\'da takımlarına yine güç verecek. Göztepe, geçen sezon TFF 1\'inci Lig\'de aynı statta 4 Haziran Pazar günü oynanan Play-Off finalinde Eskişehirspor\'u seri penaltı atışları sonrası mağlup ederek 14 yıl sonra Süper Lig\'e dönmeyi başarmıştı.

İzmir temsilcisinde gösterdiği performans sonrası medyada adı Beşiktaş\'la anılmaya başlayan Makedon golcü Adis Jahovic, iddiaları sosyal medyada yalanladı. Jahovic, iddialar sonrası sosyal medyada Göztepe taraftarlarına yönelik, \"Beyler endişelenmeyin. Tek şehir, tek kulüp Göztepe\" mesajını yayınladı. Ligde 7 maçta 7 gol atarak krallık yarışında zirveye yerleşen Makedon futbolcu, maçta Antalyaspor\'un dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto\'o ile gol yarışına girecek. Antalyaspor\'da Eto\'o, bu sezon 7 haftada 2 kez ağları sarstı. Antalya\'nın bir diğer dünyaca ünlü yıldızı Samir Nasri de şimdiye kadar 2 gol kaydetti.