T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepeli taraftarlar Antalya'ya akın edecek

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de sezona verilen milli maç arasından sonra cumartesi günü Antalyaspor'a konuk olacak Göztepe'de taraftarlar zorlu deplasmana akın edecek

09 Ekim 2017 18:12

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de sezona verilen milli maç arasından sonra cumartesi günü Antalyaspor\'a konuk olacak Göztepe\'de taraftarlar zorlu deplasmana akın edecek.
Sarı-kırmızılılar, 32 bin 537 koltuk kapasiteli Antalya Stadyumu\'nda kendilerine ayrılan 1700 bileti şimdiden tüketti. Ligde ilk 7 haftayı 13 puanla dördüncü sırada geçen Göztepe\'de taraftarlar, Antalya\'da takımlarına yine güç verecek. Göztepe, geçen sezon TFF 1\'inci Lig\'de aynı statta 4 Haziran Pazar günü oynanan Play-Off finalinde Eskişehirspor\'u seri penaltı atışları sonrası mağlup ederek 14 yıl sonra Süper Lig\'e dönmeyi başarmıştı.
İzmir temsilcisinde gösterdiği performans sonrası medyada adı Beşiktaş\'la anılmaya başlayan Makedon golcü Adis Jahovic, iddiaları sosyal medyada yalanladı. Jahovic, iddialar sonrası sosyal medyada Göztepe taraftarlarına yönelik, \"Beyler endişelenmeyin. Tek şehir, tek kulüp Göztepe\" mesajını yayınladı. Ligde 7 maçta 7 gol atarak krallık yarışında zirveye yerleşen Makedon futbolcu, maçta Antalyaspor\'un dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto\'o ile gol yarışına girecek. Antalyaspor\'da Eto\'o, bu sezon 7 haftada 2 kez ağları sarstı. Antalya\'nın bir diğer dünyaca ünlü yıldızı Samir Nasri de şimdiye kadar 2 gol kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞİZMİR DHA SÜPER LigAntalyasporGöztepeSarıkırmızılılarAntalya StadyumuLigdeAntalyaTFFLigHaziran PazarPlayOffEskişehirsporSüper LigBeşiktaşMakedonAdis JahovicJahovicTekGöztepe"Samuel Eto

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24