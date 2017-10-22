Göztepeli Jahovic rekor peşinde

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SüperLig\'de 9 haftada 17 puan toplayıp zirve yarışına ortak olan Göztepe\'nin Makedon yıldızı Adis Jahovic, gözünü yeni bir rekora dikti.

Kulüp tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu unvanını eline geçiren tecrübeli futbolcu, gelecek hafta Kasımpaşa ağlarını da sarsarsa 8 maç art arda gol sevinci yaşayan Antalyasporlu Samuel Eto\'o ve Fenerbahçeli Jose Fernandao\'nun rekoruna ortak olacak. Sosyal medyadaki Göztepeliler.com\'un verilerine göre Fernandao gol kralığı olduğu 2014-15 sezonunda Bursaspor formasıyla üst üste Kasımpaşa, Karabükspor, Trabzonspor, Gaziantepspor, Akhisar Belediyespor, Konyaspor, Galatasaray ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını boş geçmedi.

Dünyaca ünlü yıldız Samuel Eto\'o ise 2015-16\'da Bursaspor, Beşiktaş, Akhisar Belediyespor, Kayserispor, Galatasaray, Osmanlıspor, Konyaspor ve Mersin İdman Yurdu ağlarını sarsmayı başardı. Göztepe formasıyla bu sezon 11 gol kaydeden Jahovic ise son 7 karşılaşmayı boş geçmedi. Trabzonspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği, Sivasspor, Başakşehir, Antalyaspor ve Alanyaspor\'a gol atan 30 yaşındaki futbolcu Kasımpaşa\'ya da gözdağı verdi. Jahovic, 3-3 sona eren Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, \"Kazanamadıktan sonra attığım gollerin benim için çok önemi olmuyor. Artık Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağımız maça en iyi şekilde hazırlanacağız\" diye konuştu.

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