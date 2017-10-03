Göztepeli futbolculardan milli takımlarına çıkarma

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de Medipol Başakşehir yenilgisine rağmen 7 haftayı 13 puanla 4\'üncü sırada tamamlayan Göztepe\'nin yıldızları, ülkelerinin milli takımlarına çıkarma yaptı.

Milli maçlar için sezona verilen 1 haftalık arada sarı-kırmızılıların 5 futbolcusu, ülkelerinin formasını giyecek. A Milli Takım\'ın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu\'nda 6 Ekim\'de Eskişehir\'de İzlanda, 9 Ekim\'de deplasmanda Finlandiya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrılan Sabri, 35 yıl sonra ay-yıldızlılara giden ilk Göztepeli futbolcu olmuştu. Galatasaray\'dan Göztepe\'ye transfer olduğu dönemde tartışma yaratan 33 yaşındaki futbolcu, ligdeki müthiş performansıyla 6 yıl sonra yeniden milli kadroya girmeyi başardı.

Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon TFF 1\'inci Lig\'de 21, bu sezon ise Süper Lig\'de 7 maçta 7 gol atarak kalitesini tekrar ispatlayan Adis Jahovic de performansıyla milli takıma döndü. 1 yıl aradan sonra milli takıma gidecek Makedon golcü, ülkesinin Dünya Kupası elemelerinde 6 Ekim\'de İtalya ve 10 Ekim\'de Lihtenştayn maçlarında forma giyecek. Göztepeli Rotman, Slovenyan Milli Takımı\'nda 5 Ekim\'deki İngiltere ve 8 Ekim\'deki İskoçya sınavlarında boy gösterecek. Kaleci Beto, Ronaldo, Pepe, Quaresma gibi yıldızların olduğu Portekiz Milli Takımı\'nda 7 Ekim\'de deplasmanda Andorra, 10 Ekim\'de İsviçre\'ye karşı oynayacak. Traore ise 6 Ekim\'de Mali\'yle karşılaşacak Fildişi Sahilleri Milli Takımı\'na davet edildi.

KAYIP YILDIZ GOUFFRAN

Göztepe\'nin sezon başında Süper Lig kadrosunu oluştururken Newcastle United\'tan transfer ederek takımın en önemli yıldızlarından biri olmasını hedeflediği Yoan Gouffran, henüz bekleneni veremedi. Sakatlık problemi de yaşayan 31 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, geride kalan 7 maçın 5\'inde süre bulabildi. Bu karşılaşmaların 2\'sine ilk 11\'de başlayan Gouffran, toplam 185 dakika sahada kalırken hiçbir maçta 90 dakikayı tamamlayamadı. Fenerbahçe maçında 76, Osmanlıspor karşısında 1, Gençlerbirliği sınavında 58, Sivasspor deplasmanında 5 dakika sahada kalan Gouffran, Başakşehir randevusunda ikinci yarıda oyuna girdi. Fransız yıldız, henüz gol veya asist üretemedi.

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