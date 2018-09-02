Göztepe'den sert fren

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'de geçen hafta Fenerbahçe\'yi 1-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Göztepe, Aytemiz Alanyaspor deplasmanından eli boş dönerek milli maç arasına moralsiz girdi. İlk 3 haftada siftah yapamayan rakibi karşısında istediklerini sahaya yansıtamayan Göz-Göz, 1-0\'lık yenilgiyle geçen sezondan bu yana süren deplasman kabusuna da son veremedi. Deplasmanda en son 9 Aralık 2017\'de Yeni Malatyaspor\'u 3-2 yenen Sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı 11 müsabakada galibiyet yüzü göremedi. Göz-Göz, 2017-18\'de Galatasaray, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş karşılaşmalarından puansız ayrılırken, Trabzonspor, Alanyaspor, Akhisarspor ve Konyaspor\'la yenişemedi. Bu sezona istediği başlangıcı yapamayan Göztepe, Galatasaray ve Alanyaspor\'a dış sahada tek golle boyun eğerek İzmir\'e mutsuz döndü.

İlk 4 haftada Fenerbahçe dışında Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Alanyaspor maçlarını kayıpla geçen İzmir ekibi, geçen yılki güzel başlangıcı ise gerçekleştiremedi. Geçen sezon ilk 4 haftada Trabzonspor ve Osmanlıspor\'u yenip Fenerbahçe\'ye berabere kalan, yalnız Kayserispor\'a da yenilen Göztepe 7 puan toplamayı başardı. Yenilenen kadrosuyla sezona umutlu giren Göztepe, bu yıl yalnızca 3 puanı hanesine yazdırabildi. Alanya\'da hesapta olmayan bir mağlubiyet aldıklarını belirten teknik direktör Bayram Bektaş basit hata nedeniyle golü yediklerini söyledi.

Fırsatlar yakaladıklarını ancak sonuca gidemediklerini anlatan Bektaş, \"Yakaladığımız fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. 1-0 geriye düştükten sonra da golü aradık. Net pozisyonlar bulduk ama son vuruşları yapamadık. Milli arayı verimli geçirip daha iyi bir Göztepe izleteceğiz\" dedi.

JAROME SİFTAH YAPTI

GÖZTEPE\'nin transferin son gününde kadrosuna dahil ettiği golcü Cameron Jarome, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Maça 63. dakikada Tayfur\'un yerine giren İngiliz futbolcu, çabalasa da sonucu değiştiremedi. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Jarome ilerleyen haftalar için umut verdi. Göz-Göz\'ün Osmanlıspor\'dan 1 yıllığına renklerine bağladığı Arnavut forvet Sokol Cikalleshi ise sakatlığı yüzünden Alanya deplasmanında yer almadı. Teknik direktör Bayram Bektaş, iki futbolcunun milli maç arasında uyum sorununu ortadan kaldıracağını ve hazır hale geleceğini söyledi.