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Spor

Göztepe'den Lütfi Baysal Sanverir'e büyük moral

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören genç taraftar Lütfi Balsal Sanverir'e büyük jest yaptı

10 Mart 2018 15:41

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig\'deki İzmir temsilcisi Göztepe, rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören genç taraftar Lütfi Balsal Sanverir\'e büyük jest yaptı.
Sıkı bir Göztepeli ve aynı zamanda İzmirli gazeteci Tamer Sanverir\'in oğlu olan 19 yaşındaki Lütfi Baysal için özel bir klip hazırlandı. Sarı-kırmızılılarda futbolcular Andre Castro, Oscar Scarione, Demba Ba, Halil Akbunar ile Teknik Direktör Tamer Sanverir, Baysal\'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Tamer Tuna, \"Lütfi geçmiş olsun. İyi bir Göztepeli olduğunu biliyoruz. Bir an önce aramıza dönmeni istiyoruz ve seni maçlarımıza tekrar bekliyoruz\" dedi.
Sanverir ailesi, Göztepe\'nin büyük jestine teşekkür etti.  

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