Göztepe'den Kayserispor'a İzmir'de geçit yok

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Cumartesi günü Bornova Stadı\'nda Kayserispor\'la karşı karşıya gelecek Göztepe, evinde oynadığı maçlarda rakibine hiç yenilmedi. Bu zamana kadar renktaşını Alsancak, Atatürk ve Bornova Stadı\'nda konuk eden Göztepe, 6 müsabakada 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. İlk olarak 1973-1974 sezonunda şimdiki adıyla Süper Lig\'de Kayserispor\'u ağırlayan Göztepe, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Ertesi sezon da Kayserispor\'u yine tek golle geçen sarı-kırmızılılar, 1979-1980\'de İzmir\'de 1-1 berabere kaldı.

Göztepe 1984-1985 sezonunda 2\'nci Lig\'de Kayserispor\'u tek golle geçmeyi başardı. İki takım bu kez 2003-2004\'te 1\'inci Lig\'de karşı karşıya geldi. Göztepe ve Kayserispor\'un Alsancak Stadı\'ndaki randevusu 2-2 sona erdi. Geçen sezon Bornova Stadı\'ndaki kapışmadan da kazanan çıkmadı. Karşılıklı gollerle 1-1 sona eren maçta Göztepe\'nin golünü Tayfur Bingöl attı. Kayserispor bu mücadeleyi 9 kiyi tamamladı. Maçın hazırlıklarını sürdüren Göztepe\'de golcü Sokol Cikalleshi tamamen iyileşirken, sakatlıkları bulunan Kadu ve Atakan\'ın tedavileri sürüyor.