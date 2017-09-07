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Spor

Göztepe'den İzmir Büyükşehir Belediyespor'a oyuncu desteği

İZMİR, (DHA)- HENTBOL Erkekler Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 1'inci Lig'de mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor'a oyuncu desteği

07 Eylül 2017 15:30

İZMİR, (DHA)- HENTBOL Erkekler Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 1\'inci Lig\'de mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor\'a oyuncu desteği. Sarı kırmızılılar, genç hentbolcularından Erdoğan\'ı mavi beyazlılara 1 sezonluğuna kiralarken, Burakcan ve Kürşat Alim\'i ise bonservisiyle verdi.
Göztepe Hentbol Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile aralarında dostluk köprüsü olduğunu belirterek, \"Oyuncular için herhangi bir bedel almadık.
İzmir Büyükşehid Belediyespor\'a destek verdik. İşbirliğimiz devam edecek\" dedi.
Öte yandan Göztepe, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Celal Atik Spor Salonu\'nda oynadığı hazırlık maçını 39-33 kazandı. Antrenör Adnan Öztürk, bu sezon lig, kupa ve Avrupa\'da mücadele edeceklerini hatırlatarak, \"Maratona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Takımımın performansından memnunum. Sezon başlayana kadar eksikliklerimiz giderilecek\" dedi. 

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