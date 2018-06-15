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Spor

Göztepe'den görkemli kutlama

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe kuruluşunun 93'üncü yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladı

15 Haziran 2018 01:40

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe kuruluşunun 93\'üncü yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladı. Saat 19.25\'te Güzelyalı Sahili\'nde toplanan binlerce taraftar müzik ve ışık gösterileriyle eğlendi. DJ performanslarının da sergilendiği organizasyonda saatler 22.00\'yi gösterdiğinde meşale ve havai fişek şov başladı. Susuzdede Parkı\'na kurulan platformda geri sayım yapıldı ve binlerce meşale İzmir\'i aydınlattı. Gemilerle İzmir Körfezi\'ne açılan futbolseverler de meşale yakarak Sarı-Kırmızılı ekibin doğum gününü kutladı. Ardından havai fişek gösterileriyle etkinlik devam etti. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yönetim kurulu, teknik direktör Bayram Bektaş ve futbolcular da gemiden kutlamaları izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- 93. kuruluş yıl dönümünden detaylar
- Taraftarların meşale şovu 
- Havai fişek gösterileri

HABER: Onur ATIŞ - KAMERA: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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