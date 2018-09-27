Göztepe'den evinde Konya'ya geçit yok

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de pazar günü Bornova Stadı\'nda Atiker Konyaspor\'la karşı karşıya gelecek Göztepe, yeşil-beyazlılara evinde son 5 maçta geçit vermedi.

Konyaspor\'a son olarak 1987-1988 sezonunda Alsancak Stadı\'nda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, ardından 4 karşılaşmayı kazanıp 1\'inde sahadan beraberlikle ayrıldı. Konyaspor, son 4 randevuda Göztepe\'ye İzmir\'de gol dahi atamadı. Sarı-kırmızılılar 1995-1996\'da 1\'inci Lig\'de Konyaspor\'u 3-2 mağlup etti. 2000-2001 sezonunda yine 1\'inci Lig\'de kozlarını paylaşan iki takımın İzmir\'deki mücadelesinde Göztepe sahadan 3-0\'lık galibiyetle ayrıldı.

Göztepe ve Konyaspor, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında yine 1\'inci Lig\'de karşı karşıya geldi. Göztepe 2011-12\'deki maçı 1-0 kazanırken, diğer sezon yeşil-beyazlılarla golsüz berabere kaldı. Geçen sezon Bornova Stadı\'ndaki karşılaşmada gülen taraf yine Göztepe oldu. Konyaspor\'u Jahovic\'in golüyle 1-0 deviren İzmir ekibi geleneğini bozmadı. Maçın hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri\'nde sürdüren Göztepe\'de Gabon Milli Takımı\'nda sakatlanan ve 2 hafta forma giyemeyen orta saha oyuncusu Poko tamamen iyileşti. Sol ayak bileğinden sorun yaşayan Cikalleshi\'nin ise tedavisi sürüyor.

JAHOVİC CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Göztepe\'nin eski yıldızı Adis Jahovic, Konyaspor formasıyla Bornova Stadı\'na çıkamayacak. Yeşil-beyazlıların, Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü turunda oynadığı Yeni Amasyaspor maçında direkt kırmızı kart gören Makedon golcü cezalı duruma düştü. Eski takımına karşı forma giyemeyecek Jahovic\'in kırmızı kart görmesi sosyal medyada geniş yer buldu. Özellikle Göztepeli taraftarlar eski yıldızlarının İzmir\'e gelmek istemediğini ima ederek, Jahovic\'in korktuğunu ve bu yüzden oyundan atıldığını ileri sürdü.