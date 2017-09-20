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Spor

Göztepe'den erken veda

İzmir ekibi tek golünü penaltıdan buldu

20 Eylül 2017 20:18

Süper Lig ekibi Göztepe, 3. Lig ekibi Batman Petrolspor'a 3-1 yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti. Batman Petrolspor'un golleri Celal Aras, Emre Aydın ve Muhammet Uyanık'tan gelirken, İzmir ekibinin tek sayısını Axel Ngando, 31'inci dakikada penaltıdan kaydetti.

Tek maç eliminasyon sisteminin uygulandığı 3. tur mücadelesini kaybeden İzmir ekibi kupaya erken veda etmiş oldu.

Göztepe, bu sezon yükseldiği Süper Lig’de 5 hafta sonunda 10 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmada rotasyonlu bir kadroyla mücadele etti.

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