Göztepe'den 'Bülent Özkul Spor Salonu'na veda

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- HENTBOL Erkekler Süper Lig ekiplerinden Göztepe, iç saha maçlarını oynadığı ve antrenmanlarını yaptığı Bülent Özkul Spor Salonu\'na veda etti.

Gürsel Aksel Tesisleri\'ne inşa edilen yeni stat için ekim ayında yıkılacak salonda son idmanını yapan Göztepe, çalışma sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz lig ve kupa karşılaşmalarını Serdar Yereli Spor Salonu\'nda, Avrupa kupası maçlarını ise Bornova Atatürk Spor Kompleksi\'nde oynayacaklarını söyledi.

Bülent Özkul Spor Salonu\'nun kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Deniz Durmaz, \"Bu salonda çok önemli başarılar yaşadık, Süper Lig\'e çıktık. Burası kesinlikle bizim için unutulmaz olacak. İdmanlarımızı belli günlerde Serdar Yereli ve Celal Atik Spor Salonu\'nda yapacağız\" diye konuştu. Sarı-kırmızılılar Süper Lig\'in ilk haftasında cumartesi günü saat 17.00\'de başlayacak maçta Serdar Yereli Spor Salonu\'nda MYK Hentbol\'la karşı karşıya gelecek.

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