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Spor

Göztepe'den bilet açıklaması

İZMİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk düğümünü çözecek maçta hafta sonu Bornova Stadı'nda lider Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe'den bilet açıklaması geldi

14 Mayıs 2018 19:06

İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de şampiyonluk düğümünü çözecek maçta hafta sonu Bornova Stadı\'nda lider Galatasaray\'ı konuk edecek Göztepe\'den bilet açıklaması geldi. 
Sarı-kırmızılı yönetim, bu sezon en az 3 kez iç saha maçında stada gelen taraftara bilet alma önceliği verileceğini duyurdu. Göztepe, Bornova Stadı\'nda konuk Galatasaray taraftarına diğer takımlara uyguladığı gibi kale arkasında 450 kişilik kontenjan ayıracak. 
Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Yönetim kurulumuzun aldığı karar gereği Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü haftasında oynayacağımız Galatasaray müsabakasında, 2017-2018 sezonunda en az 3 iç saha maçına giriş yapan taraftarlarımıza bilet satın alma önceliği verilecektir. Bilet satışına ait detaylar yarın paylaşılacaktır. Taraftarlarımızın bilgisine sunarız.\"
 

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