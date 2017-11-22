Göztepe'den 50'nci yıl atkısı

İZMİR, (DHA)- GÖZTEPE\'nin tarihi Atletico Madrid zaferinin 50\'nci yılına özel sınırlı sayıda ürettiği atkılar, kulübün lisanslı ürün mağazalarında satışa sunuldu.

O dönem Atletico Madrid maçında forma giyen ve kulübün tarihinde Efsane Takım olarak anılan futbolcular, Güzelyalı\'daki mağazada gerçekleşen lansmanda bir araya gelerek eski günleri yad etti. Efsane futbolcular, alışveriş yapan taraftarların atkılarını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Göztepe, eski adıyla Fuar Şehirleri Kupası, şimdiki ismiyle UEFA Avrupa Ligi\'nde o dönem 2\'nci tur ilk maçında İspanya\'da 2-0 mağlup olduğu Atletico Madrid\'i 22 Kasım 1967\'de İzmir Alsancak Stadı\'nda 3-0 yenerek elemişti.

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