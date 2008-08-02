Göztepe'de yeni dönem

Futbol Federasyonu, TFF 3. Lig'de mücadele eden Aliağa Belediyespor'un isminin Göztepe olarak değiştirilmesine onay verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Aliağa Belediyespor'un isim, renk ve logo değiştirme talebine onay verildiği belirtilerek, ''Yapılan başvuruyu inceleyen hukuk kurulu, profesyonel liglerdeki geçmiş örnekleri de inceleyerek değişiklik talebini uygun buldu'' denildi.

Alınan kararla birlikte Türk futbolunun köklü kulüplerinden Göztepe, amatör ligden profesyonel liglere dönüş yapmış oldu. Göztepe önümüzdeki sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek.

Aliağa Belediyespor'un isminin Göztepe olarak değiştirilmesinin kabul edilmesinin ardından Altınbaş Holding Yönetim Başkanı İmam Altınbaş, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerine teşekkür etti.

Altınbaş yaptığı yazılı açıklamada, ''Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'a, başkan vekilleri Mahmut Özgener ve Lütfi Arıboğan ile yönetim kurulu üyeleri, hukuk kurulu ve genel sekreterliğe olumlu yaklaşımlarından ve Türk futboluna katkıda bulunmak amacıyla verdikleri tüm çabalardan dolayı teşekkürü borç biliyoruz. Federasyon bu son çalışmasıyla marka yaratmakta zorluk çeken ülkemize çok değerli Göztepe'yi geri kazandırmıştır. Türkiye'nin futbol efsanesi yeniden profesyonel ligde yarışacak. Bugüne kadar Göztepe'ye, Futbol Federasyonu ve biz sahip çıktık. Bundan sonra İzmir'in de bize destek vereceğine ve bu sorumluluğu İzmirliler'in paylaşacağına inancımız tamdır'' ifadelerini kullandı.