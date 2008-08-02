T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe'de yeni dönem

Futbol Federasyonu, TFF 3. Lig'de mücadele eden Aliağa Belediyespor'un isminin Göztepe olarak değiştirilmesine onay verdi.

02 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Futbol Federasyonu, TFF 3. Lig'de mücadele eden Aliağa Belediyespor'un isminin Göztepe olarak değiştirilmesine onay verdi.

 

Federasyondan yapılan açıklamada, Aliağa Belediyespor'un isim, renk ve logo değiştirme talebine onay verildiği belirtilerek, ''Yapılan başvuruyu inceleyen hukuk kurulu, profesyonel liglerdeki geçmiş örnekleri de inceleyerek değişiklik talebini uygun buldu'' denildi.

 

Alınan kararla birlikte Türk futbolunun köklü kulüplerinden Göztepe, amatör ligden profesyonel liglere dönüş yapmış oldu. Göztepe önümüzdeki sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek.

 

Aliağa Belediyespor'un isminin Göztepe olarak değiştirilmesinin kabul edilmesinin ardından Altınbaş Holding Yönetim Başkanı İmam Altınbaş, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerine teşekkür etti.

 

Altınbaş yaptığı yazılı açıklamada, ''Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'a, başkan vekilleri Mahmut Özgener ve Lütfi Arıboğan ile yönetim kurulu üyeleri, hukuk kurulu ve genel sekreterliğe olumlu yaklaşımlarından ve Türk futboluna katkıda bulunmak amacıyla verdikleri tüm çabalardan dolayı teşekkürü borç biliyoruz. Federasyon bu son çalışmasıyla marka yaratmakta zorluk çeken ülkemize çok değerli Göztepe'yi geri kazandırmıştır. Türkiye'nin futbol efsanesi yeniden profesyonel ligde yarışacak. Bugüne kadar Göztepe'ye, Futbol Federasyonu ve biz sahip çıktık. Bundan sonra İzmir'in de bize destek vereceğine ve bu sorumluluğu İzmirliler'in paylaşacağına inancımız tamdır'' ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24