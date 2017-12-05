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Spor

Göztepe'de taraftar yalnız bırakmıyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TELESET Mobilya Akhisarspor ve Kardemir Karabükspor maçlarını kazanarak ilk yarının bitimine 3 hafta kala yeniden tırmanışa geçen Göztepe'de bu sezon taraftarlar Süper Lig'e yeni bir soluk getirdi

05 Aralık 2017 16:47

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TELESET Mobilya Akhisarspor ve Kardemir Karabükspor maçlarını kazanarak ilk yarının bitimine 3 hafta kala yeniden tırmanışa geçen Göztepe\'de bu sezon taraftarlar Süper Lig\'e yeni bir soluk getirdi. Geçen sezon Antalya\'da Eskişehirspor\'la oynanan 1\'inci Lig Play-Off\'unda çıkan saha olayları nedeniyle Bornova Stadı\'ndaki Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında tribünde olamayan sarı-kırmızılılar, ceza bitiminde iç ve dış sahada tribün şov yaptı. Göztepeli futbolseverler evlerindeki Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Akhisarspor karşılaşmalarında stadı tıklım tıklım doldurdu. 9 bin 600 kişilik kapasiteli Bornova Stadı\'nda muhteşem bir atmosfer oluşturan Göztepeliler, her deplasmanda da tribündeki yerlerini aldı. İlk olarak Kayserispor ile dış sahada karşılaşan Göztepe\'de taraftarlar Kadir Has Stadı\'nda kendilerine ayrılan Bin 650 koltuğun büyük bir bölümünü doldurdu. 
Ardından Ankara\'da Osmanlıspor deplasmanına giden taraftarlar bin kişiyle Göztepe\'ye büyük destek verdi. Demir Grup Sivasspor deplasmanında ise Sarı-kırmızılılara Bin 350 kişilik yer ayrılırken, yine Bin\'e yakın futbolsever Yeni 4 Eylül Stadı\'nda coşkulu görüntüsüyle dikkat çekti. Göztepeliler, Antalyaspor deplasmanına ise Bin 600 kişiyle çıkarma yaptı. İstanbul\'daki Kasımpaşa sınavında Göztepe\'yi 780 seveni yalnız bırakmazken, Bursa\'da ise 2 Bin 200 kişilik koro yine iş başındaydı. Göztepeli taraftarların 0-0 biten maçın ardından takımı tribüne çağırıp, oyuncularla birlikte isyan marşını söylemesi de hafızalarda yer bıraktı. Göztepe\'nin Karabükspor\'la oynadığı son deplasman maçında da taraftarlar görevini yerine getirdi. 580 Göz-Göz\'lü 1-0\'lık galibiyete şahit oldu. Sarı-kırmızılıların maç bitiminde emniyet mensuplarıyla yaptığı tezahürat ise oldukça dikkat çekti. Karabük\'te polislerle birlikte üçlü çeken Göztepeliler, oldukça renkli görüntüler oluşturdu. Sarı-kırmızıların cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile dış sahada oynanacak karşılaşmaya büyük ilgi göstereceği bildirildi.

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