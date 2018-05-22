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Spor

Göztepe'de Tamer Tuna dönemi bitti

İSTANBUL / DHA Göztepe Kulübü, teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdıklarını açıkladı

22 Mayıs 2018 20:21

İSTANBUL / DHA

Göztepe Kulübü, teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;
\"Uzun yıllar sonra çıktığımız Süper Lig\'deki ilk sezonumuzda Teknik Direktörlük görevimizi üstlenen ve başarılı bir sezon geçirmemizde çok önemli katkılarda bulunan Tamer Tuna ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Tamer Tuna ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz.\"

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