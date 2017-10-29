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Spor

Göztepe'de Sepil'den Jahovic'e uyarı geldi

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Göztepe'de maç sonunda hakeme itirazdan dolayı sarı kart gören ve gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düşen golcü Adis Jahovic'e Başkan Mehmet Sepil'den ilk tepki geldi

29 Ekim 2017 15:54

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de Kasımpaşa\'ya 3-1 yenilen Göztepe\'de maç sonunda hakeme itirazdan dolayı sarı kart gören ve gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düşen golcü Adis Jahovic\'e Başkan Mehmet Sepil\'den ilk tepki geldi.
İşleri nedeniyle yurt dışında olan Sepil yaptığı açıklamada, \"Süper Lig\'de kazanılan hızlı başarı ve gösterilen yoğun ilgi takım üzerinde baskıya neden oldu. Henüz bu stresi kaldırabilecek durumda değiliz. Bundan sonra daha dikkatli olunacak\" dedi. Takımın Kasımpaşa karşısında gösterdiği performansı da beğenmeyen Mehmet Sepil, \"Bizi şu ana kadar diğer takımlardan ayıran ve başarılı yapan etkenlerin hiçbiri sahada yoktu\" ifadesini kullandı.
Sepil\'in yurt dışından geldikten sonra da Jahovic başta olmak üzere futbolcularla yüz yüze görüşme yapacağı kaydedildi. Sepil\'in mayıs ayında sözleşmesi sona erecek Makedon golcüyle mukavele uzatmak için de bir araya geleceği ve teklifini sunacağı belirtildi. Daha devre bitmeden transferin gözde isimlerinden olan Adis Jahovic\'in ise Göztepe\'deki geleceğini henüz netleştirmediği kaydedildi. Dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sarı kart için camiadan özür dileyen 29 yaşındaki futbolcunun Teknik Direktör Tamer Tuna ve takım arkadaşlarında da af dilediği kaydedildi. Jahovic 10 haftada 11 gol atıp gol krallığında ilk sıraya yerleşmişti. 

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