T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe'de Sabri Sarıoğlu takımdan ayrı çalıştı

Ali DANAŞ - ANTALYA / DHA Göztepe, ligin ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Antalya'da çalışmalarını sürdürdü

09 Ocak 2018 18:37

Ali DANAŞ - ANTALYA / DHA

Göztepe, ligin ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Antalya\'da çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yapılan idmanda, salonda takımdan ayrı çalışan Sabri Sarıoğlu yer almadı. İki gün önce kampa katılan ve dün akşam takımla çalışan tecrübeli futbolcu, bu idmanda salon çalışması gerçekleştirdi.
Bu arada sakatlığı geçen ve idmana düz koşu ile başlayan Traore, çalışmanın ikinci bölümünde takıma dahil oldu. Takım bulması için izin verilen Togolu futbolcu Prince Segbefia da antrenmanda yer almadı.
Göztepeli futbolcular, ısınma hareketleri ile başlayan çalışmada, pas ve koşu çalışması, ardından da çift kale maç yaptı.
Sarı-kırmızılı takım, yarın sabah yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler
- Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali DANAŞANTALYADHA GöztepeAntalyaTeknikTamer TunaSabri SarıoğluBuTraoreTakımTogoluPrince SegbefiaGöztepeliSarıkırmızılıGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ AntrenmandanDetaylar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24