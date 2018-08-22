Göztepe'de rota Eren Derdiyok

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de cumartesi günü evinde Fenerbahçe\'yle oynayacağı 3\'üncü hafta maçına odaklanan Göztepe, forvet arayışında rotayı Galatasaray\'ın gurbetçi golcüsü Eren Derdiyok\'a çevirdi.

Son olarak Beşiktaşlı Vagner Love\'a kanca atan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuyla pürüz yaşayınca bu kez Eren\'i gündemine aldı. İzmir ekibinin önümüzdeki günlerde 30 yaşındaki İsviçre doğumlu Eren Derdiyok\'u resmen kadrosuna dahil etmeyi planladığı öğrenildi. Eren, daha önce Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Kasımpaşa gibi kulüplerde forma giydi. Göztepe, Demba Ba\'nın Çin\'e dönmesinin ardından takımın skor yükünü çekecek yeni bir santrfor arayışına girmişti.