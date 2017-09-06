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Spor

Göztepe'de kadro istikrarı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de 3 haftada 4 puan toplayan Göztepe'de kadro istikrarını seçen Teknik Direktör Tamer Tuna, ilk 3 maçta 8 futbolcuya sürekli 11'de yer verirken, bu ounculardan 4'ü tüm karşılaşmalarda 90'ar dakika sahada kalmayı başardı

06 Eylül 2017 15:27

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de 3 haftada 4 puan toplayan Göztepe\'de kadro istikrarını seçen Teknik Direktör Tamer Tuna, ilk 3 maçta 8 futbolcuya sürekli 11\'de yer verirken, bu ounculardan 4\'ü tüm karşılaşmalarda 90\'ar dakika sahada kalmayı başardı.
Fenerbahçe, Kayserispor ve Trabzonspor randevularında Peybernes, Kadu, Sabri, Rotman, Andre Castro, Scarione, Ghilas ve Jahovic\'ten vazgeçmeyen teknik adam, Andre Castro, Sabri, Kadu ve Jahovic\'i 270\'er dakika sahada tuttu.
Castro, Fenerbahçe maçında takımının ilk golünü atarken, Jahovic de 3-2 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasına damgasını vurdu. Makedon futbolcu bu müsabakada bir penaltı yaptırıp bir kez de ağları sarstı ve maçın kaderini değiştiren adam oldu. Sabri de Trabzonspor karşılaşmasında sergilediği performansla büyük övgü aldı.  
Sarı kırmızılılarda 4 oyuncunun ardından en çok süre alan futbolcular 256 dakika ile Scarione ve Ghilas oldu. Scarione ve Ghilas bu maçlarda 1\'er kez ağları sarsmayı başardı.
Göztepe\'de orta saha Rotman 3 maçta 247 dakika, stoper Peybernes 244 dakika görev yaptı.
2 maçta ilk 11\'de forma giyen kaleci Beto ile Schwechlen 180\'er dakika sahada kalırken, yeni transferlerden Selçuk Şahin ve Ömer Şişmanoğlu sakatlıkları yüzünden henüz formayla tanışamadı. Takıma son katılan sol bek Adama Traore ise Trabzonspor önünde 90 dakika oynadı. Tamer Tuna, çok yeni bir takım olmalarına rağmen, 3. hafta sonunda geleceğe umutla baktıklarını söyledi. Her futbolcunun kendisi için çok değerli olduğuna vurgu yapan Tuna, \"Yeni bir takım olmak çok zor ancak tüm sıkıntıları aşacağız\" diye konuştu. 

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