T24 LogoT24 Logo
Spor

Göztepe'de kadro değişiyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında pazar günü Bornova Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe'de cezalı oyuncuların takıma dönmesiyle taşlar yerinden oynayacak

29 Mart 2018 16:08

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında pazar günü Bornova Stadı\'nda Kasımpaşa\'yı konuk edecek Göztepe\'de cezalı oyuncuların takıma dönmesiyle taşlar yerinden oynayacak. 
Sarı-kırmızılılarda önceki hafta cezaları yüzünden görev yapamayan orta saha oyuncuları Selçuk ile Poko\'nun Kasımpaşa müsabakasında yeniden formalarına kavuşacağı bildirildi. Teknik direktör Tamer Tuna\'nın iki futbolcuyu 11\'de görevlendireceği öğrenilirken, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sahada olan Sabri ve Rotman\'ı ise yedek kulübesine çekeceği ifade edildi. Sakatlığından dolayı sezonu kapatan stoper Kadu\'dan da yararlanamayacak olan Tuna\'nın savunmanın göbeğinde Reis-Leo ikilisine forma vereceği vurgulandı. 
Göztepe\'de orta sahadan görev yapan Oscar Scarione ise adeta unutuldu. Sezon başında sarı-kırmızılıların en önemli kozlarından biri olan Arjantinli futbolcu, ilk 10 hafta sürekli forma giyerken ardından yedek kulübesine mahkum oldu. Tuna, Selçuk ve Poko ikilisinin cezalı olduğu haftada bile Scarione\'yi kadroda tercih etmedi. Deneyimli futbolcu ikinci yarıda toplam 3 maçta oynayıp 50 dakika sahada kaldı. Scarione, ilk yarıda 2-2 biten Fenerbahçe ve 3-2 kazanılan Gençlerbirliği karşılaşmalarında gol sevinci yaşamıştı. Göztepe ile 1 sene daha anlaşması bulunan Scarione\'nin geleceği de belirsiz. Oyuncuyla sezon sonu masaya oturulacak ve anlaşma sağlanırsa yollar ayrılacak. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA Spor Toto Süper LigBornova Stadı KasımpaşaGöztepeSelçukPoko KasımpaşaTeknikTamer TunaAytemiz AlanyasporSabriRotmanSakatlığındanKaduTunaReisLeoOscar ScarioneSezonArjantinliTuna SelçukPoko

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24