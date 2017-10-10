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Spor

Göztepe'de Jahovic'e erken sözleşme

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) SÜPER Lig'de sezona müthiş başlayan Göztepe, performansı sonrası Beşiktaş'ın radarına girdiği iddia edilen golcüsü Adis Jahovic'in sözleşmesini şimdiden uzatacak

10 Ekim 2017 16:00

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig\'de sezona müthiş başlayan Göztepe, performansı sonrası Beşiktaş\'ın radarına girdiği iddia edilen golcüsü Adis Jahovic\'in sözleşmesini şimdiden uzatacak. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi Mayıs 2018\'de bitecek Makedon yıldıza kontratı uzatma teklifi yaptı. Sözleşmesi gereği ocak ayından itibaren başka kulüplerle görüşme izni kazanacak golcü futbolcu da yönetimin teklifine olumlu yaklaşarak kariyerini Göztepe\'de sürdürmek istediğini yeniledi. Göz-Göz, maddi şartlarda da anlaşıp önümüzdeki günlerde 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini yenileyecek.

Geçen sezon TFF 1. Lig\'de attığı 21 golle Göztepe\'yi 14 yıl sonra Süper Lig\'e taşıyan Jahovic, bu sezon da 7 haftada 7 gol atarak krallık yarışında zirveye çıktı. Jahovic, Göztepe tarihinin en golcü yabancı futbolcusu ünvanını da aldı. Sarı-kırmızılılardaki performansıyla 1 yıl sonra Makedonya Milli Takımı\'na dönen yıldız, ülkesinin 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'ndeki İtalya ve Liechtenstein maçlarında yedek kulübesinde oturdu. Sakatlıkları geçen Traore, Peybernes ve Ömer Şişmanoğlu\'nun takımla çalışmalara başladığı Göz-Göz\'de Jahovic, Sabri, Rotman ve Beto da milli takımlardan dönüyor.

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