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Spor

Göztepe'de herkes golcü

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta Osmanlıspor ile evinde 3-3 berabere kalıp galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Göztepe'de Demba Ba ve Gouffran ilk kez golle tanışırken takımda 13 farklı oyuncu bu sezon skora katkı koymayı başar

12 Şubat 2018 16:13

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de geçen hafta Osmanlıspor ile evinde 3-3 berabere kalıp galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Göztepe\'de Demba Ba ve Gouffran ilk kez golle tanışırken takımda 13 farklı oyuncu bu sezon skora katkı koymayı başardı. Sezon başından bu yana gol atamayan Gouffran, Osmanlıspor maçında talihsizliğini kırdı. Teknik direktör Tamer Tuna\'nın hücumdaki önemli silahlarından biri olan Fransız oyuncu, attığı kafa golüyle ilk kez sevinç yaşadı. 
Göztepe\'nin devre arasındaki flaş transferi Demba Ba da sarı-kırmızılı formayı giydiği 2. maçta kalitesini konuşturdu ve 306 gün sonra ağları havalandırdı. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 4 Nisan 2017\'de Başakşehir\'e gol atıp Göztepe\'de de siftah yapan Senegalli, geçirdiği ağır sakatlıklara rağmen gösterdiği performansla taraftara umut aşıladı. Göztepe\'nin devre arasında Atiker Konyaspor\'a sattığı Adis Jahovic ise 14 golle en fazla sevinen isim oldu. 
Toplamda 35 gol atan Göztepe\'de Tayfur ve Castro 4\'er, Selçuk, Ghilas, Scarione 2\'şer, Ömer, Kadu, Poko, Rotman ve Halil de 1\'er defa sevinç yaşadı. Öte yandan pazartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan İzmir ekibinde Tamer Tuna\'nın cezalı kaleci Beto\'nun yerine Günay\'a, Castro\'nun yokluğunda da orta sahada Poko\'ya şans vermesi bekleniyor. Göztepe\'de dizinden sakatlanan stoper Kadu\'nun durumu ise belirsiz. 

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