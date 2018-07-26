Göztepe'de hedef Mario Gomez

Transferde son olarak Galatasaray'dan kanat oyuncusu Yasin Öztekin'le sözleşme imzalayan Göztepe'nin, dünyaca ünlü Alman futbolcu Mario Gomez'le ilgilendiği ortaya çıktı.

DHA'nın aktardığına göre Alman ekibi Stuttgart'ın formasını giyen 33 yaşındaki futbolcuya Başkan Mehmet Sepil'in önce 1.2 milyon euro teklif ettiği, ardından bu teklifi 1.5 milyon Euro'ya çıkardığı iddia edildi. Forvete tribünleri ayağa kaldıracak bir ismi getirmeyi düşünen Sarı-Kırmızılıların Gomez'le temaslarını sıklaştıracağı vurgulandı.

Süper Lig'de 26 gol attı

Gomez'in Stuttgart'tan ayrılması halinde Türkiye'ye bir kez daha gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Beşiktaş'ta 2015-2016 sezonunda forma giyen Alman oyuncu Süper Lig'de 33 maça çıkıp 26 gol atmıştı. Mario Gomez o sezon Beşiktaş'ta şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bayern Münih'te de 4 sezon boyuca başarılı bir performans gösteren Gomez, İtalya'da Fiorentina ve ülkesinde Wolfsburg'da görev yaptı. Gomez 74 defa milli formayı terletti.

Transfer harekatı sürüyor

Deportivo'dan orta saha Celso Borges ve Bursaspor'dan stoper Titi ile prensipte anlaşan Göztepe için Aleandro Rosi iddiası da ortaya atıldı. İtalyan medyası, kanatlarda görev yapan Rosi'yi Bursaspor, Sivasspor ve Göztepe'nin de istediğini yazdı. İtalyan oyuncu geçen sezon formasını giydiği Genao ile yollarını ayırdı.