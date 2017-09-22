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Spor

Göztepe'de hedef Demir Grup Sivasspor maçı

  Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SÜPER Lig'de pazar günü Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak Göztepe, bu sezon gol attığı maçların hepsinde puan almayı başardı

22 Eylül 2017 15:36

 

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig\'de pazar günü Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak Göztepe, bu sezon gol attığı maçların hepsinde puan almayı başardı. Geride kalan 5 maçta Fenerbahçe, Kayserispor, Trabzonspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, bir tek Kayseri deplasmanında gol sevinci yaşayamadı ve tek mağlubiyetini bu maçta 1-0\'lık sonuçla aldı. İzmir ekibi Fenerbahçe ile evinde 2-2 berabere kalırken, Trabzonspor ve Gençlerbirliği\'ni Bornova Stadı\'nda 3-2, Osmanlıspor\'u da Ankara\'da 2-0 yenmeyi bildi. Attığı toplam 10 golle ligin en skorer takımları arasına adını yazdıran Göz-Göz, gol sayısı kadar puan topladı. Sıralamada 10 puanla üçüncü basamakta yer alan İzmir ekbinde Jahovic ve Tayfur 3\'er kez fileleri sarsarak takıma önemli katkı sağladı. Scarione 2, Castro ve Ghilas da birer golle oynadı. 

Sivasspor deplasmanında da pozitif futbol oynamayı sürdüreceklerini belirten Teknik Direktör Tamer Tuna, \"Bizim amacımız ilk senemizde Süper Lig\'de kalıcı olabilmek. İlk 5 haftada hem oynadığımız futbolla hem de topladığımız puanlarla taraftarımızı mutlu ettik. İstikrarlı çizgimizi sürdüreceğimize inanıyorum. Rakip kim olursa olsun, herkes formanın hakkını verecek. Umayorum Sivasspor deplasmanından da istediğimiz alırız\" yorumunu yaptı. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Göz-Göz\'de sakatlıkları süren stoper Emrecan ile golcü Ömer Şişmanoğlu forma giyemeyecek. Tamer Tuna\'nın tamamen iyileşen Nabil Ghilas\'ı ise Gouffran\'ın yerine ilk 11\'e monte etmesi bekleniyor. 

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