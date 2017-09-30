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Spor

Göztepe'de hedef Başakşehir

İZMİR, (DHA) SÜPER Lig'de geçen hafta Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek üst üste 4

30 Eylül 2017 14:52

İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig\'de geçen hafta Sivasspor\'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini alan ve 7. haftaya 13 puanla 3. sırada giren Göztepe, yarın 2 haftadır kazanamayan Medipol Başakşehir\'i konuk edecek. Bornova Stadı\'nda Yaşar Kemal Uğurlu\'nun yöneteceği müsabaka saat 19.30\'da başlayacak. Ev sahibi Göz-Göz\'de sakatlıkları süren stoper Emrecan ve golcü Ömer forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 200, numaralı tribün 100 ve kuzey kale arkası 15 TL olarak belirlendi. Teknik Direktör Tamer Tuna, taraftarın desteği ile Başakşehir\'i yeneceklerini söyledi. 

Hedeflerinin 5\'te 5 yapmak olduğunu vurgulayan genç teknik adam, \"Rakibizim hafta içinde UEFA Avrupa Ligi maçında Braga ile deplasmanda karşılaştı. O maçın yorgunluğu üzerlerinde olabilir. Biz de yine muhteşem taraftarımızın önüne çıkacağız. Kolay karşılaşma olmayacak. Kendi oyunumuzu oynayıp, sahadan istediğimizi alacağımıza inanıyorum\" yorumunu yaptı. İki takım geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası\'nda karşılaşırken, Başakşehir o zaman 1. Lig\'de mücadele eden sarı-kırmızılıları İstanbul\'da 6-2, Bornova Stadı\'nda 2-0 yenmişti.  

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