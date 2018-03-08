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Spor

Göztepe'de hedef Antalyaspor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Bornova Stadı'nda Antalyaspor'u ağırlayacak Göztepe, kritik randevuyu kazanarak hem çıkışa geçmek hem de rakibi karşısında İzmir'deki şanssızlığını kırmak istiyor

08 Mart 2018 14:44

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de pazar günü Bornova Stadı\'nda Antalyaspor\'u ağırlayacak Göztepe, kritik randevuyu kazanarak hem çıkışa geçmek hem de rakibi karşısında İzmir\'deki şanssızlığını kırmak istiyor. 
Antalyaspor\'u sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-1 deviren Göztepe, Akdeniz ekibiyle evinde oynadığı son 5 maçı kazanamadı. Antalya\'yı sahasında son olarak 1990-91 sezonunda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ardından 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Göztepe 1991-92, 1992-93 ve 2001-02\'de Antalyaspor\'la İzmir\'de yenişemezken, 1999-2000 ve 2003-04\'teki maçları 2-1 kaybetti. 
Avrupa kupalarına katılma yolunda mutlak 3 puan hedefleyen Göztepe\'de teknik direktör Tamer Tuna taraftarın desteği ile istedikleri skoru alacaklarına inandığını söyledi. Tuna, \"Biz iyi bir takımız. Bulunduğumuz konum itibarıyla rahatız. Antalyaspor\'u yenip üst sıralara doğru ilerlemek istiyoruz\" dedi. 
Bu sezon alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Antalyaspor, şu ana kadar deplasmanda galibiyet yüzü göremedi. Kırmızı-beyazlılar 11 dış saha müsabakasında 4 beraberlik, 7 de yenilgi aldı. Antalyaspor deplasmanda sadece 5 gol atarken, kalesinde ise 24 gol gördü. 
 

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