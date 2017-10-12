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Spor

Göztepe'de Hakan şoku

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig'de Antalyaspor'la cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren 13 puanla dördüncü sıradaki Göztepe'de Hakan Çinemre şoku yaşanıyor

12 Ekim 2017 16:41

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- SÜPER Lig\'de Antalyaspor\'la cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren 13 puanla dördüncü sıradaki Göztepe\'de Hakan Çinemre şoku yaşanıyor.
Sezon başında Fenerbahçe\'den transfer edilerek 2020 yılına kadar sözleşme imzalanan 23 yaşındaki stoper, dün antrenmanda sağ dizinden sakatlandı. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda oyuncunun ön çapraz bağının yırtıldığı saptandı. Ameliyat olacak Hakan\'ın yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Bu sezon Kadu, Peybernes ve Kosanovic\'in bulunduğu stoper hattında yedek kalan, henüz oynayamadan sakatlanan Hakan, yalnız Trabzonspor\'la yapılan lig maçında 27 dakika forma giyebilmişti. Forvet Ghilas ve stoper Emrecan\'ın da sakatlıklarının sürdüğü sarı-kırmızılı ekipte ülkelerinin A milli takımlarından dönen Jahovic, Beto, Sabri ve Rotman, antrenmanlara yeniden başladı. Son 2 deplasman maçında Osmanlıspor ve Sivasspor\'u yenen ekipte teknik direktör Tamer Tuna, Antalya\'ya da 3 puan için gideceklerini söyledi.
GOLLERDE YABANCI DAMGASI
Bu sezon Süper Lig\'de 7 maçta 14 kez ağları sarsan Göztepe\'nin 11 golü yabancılardan geldi. Ligde yabancı sayısı kuralının tartışıldığı günlerde kadrosunu büyük oranda lejyonerlerden oluşturan sarı-kırmızılılarda Jahovic 7, Scarione 2, Ghilas ve Castro birer gol attı. Yerli futbolculardan ise skora tek katkı sağlayan isim 3 golle Tayfur Bingöl oldu.

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