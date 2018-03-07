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Spor

Göztepe'de Günay patlaması

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Göztepe'de ikinci kaleci Günay Güvenç, Portekizli eldiven Beto'nun sakatlığında gösterdiği performansla alkış topladı

07 Mart 2018 16:58

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de geçen hafta Medipol Başakşehir\'e 2-0 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Göztepe\'de ikinci kaleci Günay Güvenç, Portekizli eldiven Beto\'nun sakatlığında gösterdiği performansla alkış topladı. 
Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında kaleyi koruyan 26 yaşındaki file bekçi 5 gol yemesine rağmen yaptığı kurtarışlarla hem teknik direktör Tamer Tuna\'nın hem de taraftadır güvenini kazandı. Geçen sezon sarı-kırmızılı formayı Spor Toto 1\'nci Lig\'de de terleten ve zaman zaman sert eleştirilere maruz kalan Günay, Eskişehirspor ile oynanan Play-Off finalinde kurtardığı penaltılarla takımının Süper Lig\'e çıkmasında büyük pay sahibi oldu. 
Bu sezon da Göztepe ile yoluna devam eden Günay, Beto ile büyük bir rekabete girerken, deneyimli eldivenin pazar günü oynayacak Antalyaspor müsabakasında da kaleyi koruyabileceği bildirildi. Günay, sarı-kırmızılıların ilk yarıda 3-2 kazandığı Trabzonspor ve 3-3 berabere kaldığı Aytemiz Alanyaspor müsabakalarında da görev yapmıştı. Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sol bek Traore cezasını tamamlarken, bu sezon 4\'üncü sarı kartını gören Sabri\'nin yerine defansın sağında Tanju\'nun görev yapacağı bildirildi. Tamer Tuna\'nın iyileşen Kadu\'yu da Antalyaspor karşısında Wallace Reis\'in yerine sahaya süreceği ifade edildi. Göztepe\'de sakat Ömer ve Hakan Çinemre ise pazar günü forma giyemeyecek.  
 

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