Göztepe'de büyük özlem 

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de evinde Kayserispor engelini 2-0\'lık skorla geçerek kara bulutları dağıtan Göztepe, cumartesi günü karşılaşacağı Trabzonspor\'u yenerek aylar sonlar hem seri yakalamak, hem de deplasman fobisini yok etmek için sahaya çıkacak.

Geçen sezonun ikinci yarısından bu yana hiç üst üste maç kazanamayan sarı-kırmızılılar, dış sahada da galibiyet yüzü göremedi. Son olarak 2017-18\'in 13\'üncü ve 16\'ncı haftaları arasında Akhisarspor, Karabükspor (D), Yeni Malatyaspor (D) ve Konyaspor\'u mağlup ederek 4\'te 4 yapan İzmir ekibi, bir daha seri yakalayamadı. Kazandığı haftaların ertesinde mutlaka kayıp yaşayan Göztepe, son 11 dış saha karşılaşmasında 3 puan alamadı.

Yeni Malatyaspor\'u 12 Aralık 2017\'de 3-2 deviren İzmir ekibi, ardından deplasmanda Galatasaray, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Başakşehir ve Beşiktaş\'a, bu sezon da yine Galatasaray ile Alanyaspor\'a yenildi. Bu periyotta Trabzonspor, Alanyaspor, Akhisarspor ve Konyaspor\'la berabere kalan sarı-kırmızılılar, kalesinde 20 gol görüp sadece 5 kez fileleri sarstı. Göztepe, bu haftaki rakibi Trabzonspor\'dan geçen yıl 4 puan kopardı. Bornova Stadı\'nda seyircisiz oynanan maçı Tayfur, Ghilas ve Jahovic\'in golleriyle 3-2 kazanan İzmir ekibi, deplasmanda bordo-mavililerle 0-0 berabere kaldı. Göztepe\'de stoper Kadu ve orta saha Atakan dışında eksik yok. Gabon Milli Takımı\'nda sakatlanan ise Poko çalışmalara başladı.



