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Spor

Göztepe'de buruk sevinç

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) SÜPER Lig'in 12

19 Kasım 2017 15:47

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig\'in 12. haftasında Bursaspor ile deplasmanda golsüz berabare kalıp 1 puanı hanesine yazdıran Göztepe, oynadığı futbolla tam not alırken birçok net pozisyonun kaçması ise moralleri bozdu. Özellikle son 2 maçtır sahaya 11\'de çıkan Gouffran\'ın yakaladığı net fırsatları cömertçe harcaması adeta saç baş yoldurdu. İki takım taraftarı da muhteşem şovlarıyla adeta izleyenleri büyüledi. Bursa\'ya çıkarma yapan 2 bini aşkın sarı-kırmızılı futbolsever karşılaşma bitiminde takımlarını alkışlarla İzmir\'e uğurladı. Tribünde taraftarların birlikte oturup maçı izlemesi de örnek teşkil etti. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, futbolseverlere çok keyifli bir maç izlettiklerini belirterek, \"Tek eksik goldü\" dedi.
Bursaspor karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını ve rakibi iyi analiz ettiklerini belirten Tuna, \"Bursaspor çok iyi bir ekip. Evinde oynadığı 5 maçın 4\'ünü kazanmıştı. Biz de gereken mücadeleyi gösterdik. Topu kazandığımızda hızlı ataklarla çok pozisyon bulabileceğimizi de biliyorduk fakat  son vuruşlarda yeterince başarılı olamadık. Maçta 58 dakikaya yakın topun oyunda kaldığını görüyoruz yani futbol oynamak isteyen iki takım vardı sahada. Maçı Bursaspor da kazanabilirdi ama bizim gol pozisyonlarımız çok daha fazlaydı. Göztepe de Bursaspor da değerli camialar. Umarım iki takımı da çok daha iyi yerlerde görürüz\" yorumunu yaptı. Puanını 18\'e çıkaran Göztepe, gelecek hafta evinde Teleset Mobilya Akhisarspor\'la oynayacak.

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