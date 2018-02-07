Göztepe'de bu defans aşılmaz

Ergin KARATAŞ / İZMİR,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'de 32 puanla 7\'nci sırada olan Göztepe, defans hattında Tanju, Kadu, Kosanovic, Traore dörtlüsünün birlikte forma giydiği hiçbir maçta gol yemedi. Takımda geçen sezondan kalan Tanju ve sezon başında kadroya dahil olan Kadu, Kosanovic ile Traore, ligde ilk kez 12\'nci haftadaki Bursaspor deplasmanında birlikte görev yaptı. Göztepe o maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bu 4 defans oyuncusunun Bursa randevusuyla beraber birlikte son 9 haftada ilk 11\'de birlikte forma giydikleri Teleset Mobilya Akhisarspor maçı 2-0, Kardemir Karabükspor mücadelesi 1-0 kazanıldı.

Göztepe, son Trabzonspor deplasmanından ise golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu periyotta 5 maçta ise Traore, Kadu gibi isimlerin sakatlık problemleri nedeniyle dörtlü bozuldu. Sarı-kırmızılı ekip o maçları 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle geçti. Hücum hattında geçen hafta Trabzon karşısında da forma giyemeyen Ömer Şişmanoğlu\'nun sakatlığının sürdüğü Göztepe\'de Osmanlıspor\'la cumartesi günü Bornova Stadı\'nda oynanacak maçın biletleri VIP tribün 216, numaralı 109, kuzey kale arkası 16.5, misafir tribün ise 22 TL\'den satışa çıktı.

JAHOVİC\'TEN TUNA\'YA SERT CEVAP

Göztepe\'de ara transferin son günlerinde Konyaspor\'a satılması tartışma yaratan takımın eski gol silahı Adis Jahovic, Trabzonspor deplasmanının ardından kendisiyle ilgili, \"Jahovic\'i arar mısınız\" sorusuna, \"Telefonla ararız belki\" diye yanıt veren teknik direktör Tamer Tuna\'ya sosyal medya kanalıyla tepki gösterdi.

Jahovic, resmi Instagram hesabında eski hocasının yorumunu paylaşıp altına İngilizce, \"Beni aramak zorunda değilsin: Adis olmasa 30 puan olmazdı. Unutma\" yazarak sinirli bir ifadeyle tepki verdi. Jahovic, kısa süre sonra ise bu paylaşımını silip yine İngilizce, \"Saygı duymak daha önemli, egonu aşağı çek\" yazarak ardından, \"Takım arkadaşlarıma ve taraftarlara söylemiyorum. Herkes kime söylediğimi biliyor TT\" mesajını paylaştı.

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